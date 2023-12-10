В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонта

Определился основной и единственный претендент на должность генерального директора УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Как сообщает V102.RU со ссылкой на конкурсную документацию, в заключительном третьем этапе конкурса примет участие только один кандидат – это 35-летний первый заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Василий Каменских.

Двое других кандидатов из конкурса выбыли. Ранее сообщалось, что за это вакантное место также борются 52-летний бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Владимир Митрохин и 39-летний Алексей Концевенко. О последнем мало что известно. В открытых источниках его полным тезкой является директор строительной фирмы из Уфы.

- Митрохин Владимир Борисович для прохождения квалификационного экзамена не явился. Для успешного прохождения квалификационного экзамена кандидатам необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. По итогам проведенного тестирования на знание законодательства Российской Федерации Каменских Василий Сергеевич набрал 50 баллов, Концевенко Алексей Владимирович набрал 3 балла, - указано в итоговом протоколе.

Таким образом, для участия в третьем этапе конкурса, который подразумевает итоговое собеседование, допущен только один кандидат.

Напомним, что с момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в шестой раз.