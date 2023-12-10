Общество

В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонта

Общество 10.12.2023 20:35
0
10.12.2023 20:35


Определился основной и единственный претендент на должность генерального директора УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Как сообщает V102.RU со ссылкой на конкурсную документацию, в заключительном третьем этапе конкурса примет участие только один кандидат – это 35-летний первый заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Василий Каменских.

Двое других кандидатов из конкурса выбыли. Ранее сообщалось, что за это вакантное место также борются 52-летний бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Владимир Митрохин и 39-летний Алексей Концевенко. О последнем мало что известно. В открытых источниках его полным тезкой является директор строительной фирмы из Уфы.

- Митрохин Владимир Борисович для прохождения квалификационного экзамена не явился. Для успешного прохождения квалификационного экзамена кандидатам необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. По итогам проведенного тестирования на знание законодательства Российской Федерации Каменских Василий Сергеевич набрал 50 баллов, Концевенко Алексей Владимирович набрал 3 балла, - указано в итоговом протоколе.

Таким образом, для участия в третьем этапе конкурса, который подразумевает итоговое собеседование, допущен только один кандидат.

Напомним, что с момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в шестой раз. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.12.2023 21:34
Общество 10.12.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 19:18
Общество 10.12.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 17:02
Общество 10.12.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 16:11
Общество 10.12.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 15:37
Общество 10.12.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 15:19
Общество 10.12.2023 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 14:06
Общество 10.12.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 12:23
Общество 10.12.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 10:57
Общество 10.12.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 08:49
Общество 10.12.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 21:09
Общество 09.12.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 20:14
Общество 09.12.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 19:43
Общество 09.12.2023 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 17:34
Общество 09.12.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 16:31
Общество 09.12.2023 16:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Родился и погиб в апреле: под Волгоградом увековечили память мобилизованного участника СВОСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонтаСмотреть фотографии
19:18
Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из ТаганрогаСмотреть фотографии
17:02
В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг пловаСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положенияСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малышаСмотреть фотографии
15:19
Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всемСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский «Спартак» в Казани упустил лидерство мужской СуперлигиСмотреть фотографии
14:06
В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газаСмотреть фотографии
12:58
Adidas и Reebok спустя год решили вернуться в Россию под новым брендомСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде спасают двухлетнего малыша, выпившего уксусСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом выставленный за дверь гость вооружился и отомстил обидчикуСмотреть фотографии
10:57
Вылечит не всех: кардиолог рассказала, кому из волгоградцев нельзя париться в банеСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области сгорел дом из-за елочной гирляндыСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил женщинуСмотреть фотографии
08:49
Бесснежному Волгограду обещают только мороз и лютый ветерСмотреть фотографии
08:17
Под Волгоградом медработника осудили за фиктивную вакцинацию 80 человекСмотреть фотографии
21:09
Участникам СВО из Волгоградской области собрали новогодние посылкиСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде до 200 тысяч выросла средняя сумма взятокСмотреть фотографии
19:43
Астраханцы с ребенком-инвалидом опасаются расправы от хозяина волгоградского автосалона «Аларм»Смотреть фотографии
18:45
Сначала дышали в спину. «Динамо-Синара» с крупным счетом проиграло «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:34
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз ждет писем и стиховСмотреть фотографии
16:31
Власти в регионах РФ отказываются от новогодних трат и гулянийСмотреть фотографии
15:34
Бывает неясно: как волгоградские синоптики составляют прогнозы (и почему они иногда ошибаются)Смотреть фотографии
15:02
В очках и с крашеными волосами. В Волжском сутки ищут двух пропавших подростковСмотреть фотографии
14:28
На онлайн-суд волгоградцев представят 24 объекта реконструкции: списокСмотреть фотографии
13:14
Путин наградил хозяйственника и врача из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ж/д переездом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
В Камышине открыли «Парту Героя» в память о погибшем в СВО офицереСмотреть фотографии
 