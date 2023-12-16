Члены УИК пойдут по домам волгоградцев перед выборами Президента

- В ходе поквартирных (подомовых) обходов члены УИК расскажут гражданам о датах и времени голосования, адресе избирательного участка, формах и способах голосования, доставят избирателям приглашения на выборы и информационные материалы о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской Федерации, - пояснили в облизбиркоме.
Также секретарь ИКВО Анатолий Ярылкин отметил, что в связи с объявлением кампании по выборам Президента Российской Федерации действие Закона Волгоградской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Волгоградской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в период с период с декабря 2023 по март 2024 года приостанавливается.
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