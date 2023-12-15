Общество

«Это как новые штаны»: волгоградцы разглядели трещины на фасаде обновленной «Победы»

Общество 15.12.2023 18:32
0
15.12.2023 18:32


В Волгограде к концу текущего месяца должны сдать в эксплуатацию здание бывшего кинотеатра «Победа», где разместится областной кукольный театр, кружки и детские кинозалы. Как сообщал во время недавней инспекции замгубернатора Юрий Седов, к 20 декабря  генеральный подрядчик рассчитывает получить положительное заключение комиссии. Однако сегодня, за 5 дней до долгожданного события, волгоградцы заметили на фасаде здания трещины. 


Сразу отметим, что небольшие повреждения на одном из карнизов бывшего кинотеатра «Победа» даже по своему внешнему виду не вызывают никаких опасений. И тем не менее, говорят волгоградцы, они могут быть свидетельством нарушения строительных технологий. 

С просьбой прокомментировать ситуацию ИА «Высота 102» обратилось к Почетному строителю Российской Федерации, председателю общественного совета при комитете строительства Волгоградской области Льву Алферову.  

Дело в том, что гипсовый камень и цементный камень, когда идет процесс гидратации (химическая реакция с водой для образования твердой массы, – Прим. ред.), уменьшаются в объемах, поэтому образуются трещины. Это естественный процесс при использовании разнообразных строительных материалов. Знаете, бывает, что новые штаны вы надели, они чуть-чуть подмялись. В этом же нет ничего страшного? Все поправимо, – привел аналогию Лев Алферов. 

Одним словом, говорит Почетный строитель РФ, ситуация с микротрещиной на карнизе не стоит и выеденного яйца. 

Если бы трещины появились в несущих конструкциях, которые обеспечивают устойчивость здания, – это другой разговор. А если трещины появились на декоративных элементах, то любой штукатур приведет все в норму за пять минут, – высказал мнение Лев Александрович. 

В заключение собеседник ИА «Высота 102» добавил, что в условиях перепадов температур в зимнее время не стоит и пытаться устранять мелкие дефекты.

Я бы пока вообще не трогал ничего до апреля. Когда станет тепло, появится устойчивый плюс, тогда можно начинать, – заключил Алферов. 


Напомним, что согласно госконтракту, в рамках которого генеральный подрядчик провел полную реконструкцию здания на Краснознаменской, устранение подобных дефектов будет производиться им еще на протяжении ближайшего пятилетия.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.12.2023 21:52
Общество 15.12.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 21:40
Общество 15.12.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 21:14
Общество 15.12.2023 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 20:39
Общество 15.12.2023 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 17:48
Общество 15.12.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 17:14
Общество 15.12.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 16:07
Общество 15.12.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 15:55
Общество 15.12.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 15:24
Общество 15.12.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 15:00
Общество 15.12.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 14:35
Общество 15.12.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 14:35
Общество 15.12.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 13:25
Общество 15.12.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 12:20
Общество 15.12.2023 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2023 11:31
Общество 15.12.2023 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:50
На трассе под Волгоградом после ДТП с автобусом загорелась фура: видеоСмотреть фотографии
21:52
Четырех волгоградцев наградили за знание истории ВЧК-КГБ-ФСБСмотреть фотографии
21:40
Волгоградцам рассказали, когда буйный циклон «Ваня» уступит оттепелиСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде коммунальщики вышли на бой с ледяным дождем: видеоСмотреть фотографии
20:39
«Живем от латки к латке»: в Волгограде чиновники открестились от утопающей в грязи и ямах дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Двухметровый футболист из Москвы стал новым вратарем «Ротора»Смотреть фотографии
19:32
Обгоревшая при пожаре волгоградка спустя неделю умерла в больницеСмотреть фотографии
18:32
«Это как новые штаны»: волгоградцы разглядели трещины на фасаде обновленной «Победы»Смотреть фотографии
17:48
Поехать с кем-то или пройтись: волгоградцы сэкономили на такси 55 млн рублейСмотреть фотографии
17:47
Билайн повысил лояльность корпоративных клиентов с помощью аудиобейджейСмотреть фотографии
17:14
Андрей Бочаров провел оперативное совещание из-за непогодыСмотреть фотографии
16:33
Депутаты облдумы ограничились скромным торжеством в волгоградском ДЮЦеСмотреть фотографии
16:27
Иномарку в ДТП с внедорожником отбросило на островок безопасности в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Главы комитетов обладмина уехали в Алексеевский район после прямой линии с ПутинымСмотреть фотографии
15:55
Поезд Деда Мороза прибудет в Волгоград 23 декабряСмотреть фотографии
15:38
Облдепутаты торжествуют в Волгограде по случаю 30-летия парламентаСмотреть фотографии
15:24
Замом мэра Волжского Игоря Воронина назначили обворожительного учителяСмотреть фотографии
15:00
Опытный чиновник возглавил в Волгоградской области район с коптящим заводомСмотреть фотографии
14:35
Осталось чуть-чуть: на станции «Комсомольская» в Волгограде установили чуткие эскалаторыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградка лишилась прав из-за бесчувствия на дорогеСмотреть фотографии
13:36
Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:34
Госдума РФ прошлась по яйцам на финальном заседании уходящего годаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский «Каустик» безнадежно проиграл ЦСКАСмотреть фотографии
13:25
Исследование: треть россиян планируют покинуть города на новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде скончалась экс-солистка музтеатра Мадина ГалимхановаСмотреть фотографии
12:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и КавказаСмотреть фотографии
12:20
Траву гармалу изымают на границе с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»Смотреть фотографии
11:31
Прощание с Владимиром Иващенко пройдет в соборе Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Ведомые инкогнито безработные из Подмосковья получили срок под ВолгоградомСмотреть фотографии
 