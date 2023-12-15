



В Волгограде к концу текущего месяца должны сдать в эксплуатацию здание бывшего кинотеатра «Победа», где разместится областной кукольный театр, кружки и детские кинозалы. Как сообщал во время недавней инспекции замгубернатора Юрий Седов, к 20 декабря генеральный подрядчик рассчитывает получить положительное заключение комиссии. Однако сегодня, за 5 дней до долгожданного события, волгоградцы заметили на фасаде здания трещины.





Сразу отметим, что небольшие повреждения на одном из карнизов бывшего кинотеатра «Победа» даже по своему внешнему виду не вызывают никаких опасений. И тем не менее, говорят волгоградцы, они могут быть свидетельством нарушения строительных технологий.

С просьбой прокомментировать ситуацию ИА «Высота 102» обратилось к Почетному строителю Российской Федерации, председателю общественного совета при комитете строительства Волгоградской области Льву Алферову.

– Дело в том, что гипсовый камень и цементный камень, когда идет процесс гидратации (химическая реакция с водой для образования твердой массы, – Прим. ред.), уменьшаются в объемах, поэтому образуются трещины. Это естественный процесс при использовании разнообразных строительных материалов. Знаете, бывает, что новые штаны вы надели, они чуть-чуть подмялись. В этом же нет ничего страшного? Все поправимо, – привел аналогию Лев Алферов.

Одним словом, говорит Почетный строитель РФ, ситуация с микротрещиной на карнизе не стоит и выеденного яйца.

– Если бы трещины появились в несущих конструкциях, которые обеспечивают устойчивость здания, – это другой разговор. А если трещины появились на декоративных элементах, то любой штукатур приведет все в норму за пять минут, – высказал мнение Лев Александрович.

В заключение собеседник ИА «Высота 102» добавил, что в условиях перепадов температур в зимнее время не стоит и пытаться устранять мелкие дефекты.

– Я бы пока вообще не трогал ничего до апреля. Когда станет тепло, появится устойчивый плюс, тогда можно начинать, – заключил Алферов.





Напомним, что согласно госконтракту, в рамках которого генеральный подрядчик провел полную реконструкцию здания на Краснознаменской, устранение подобных дефектов будет производиться им еще на протяжении ближайшего пятилетия.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»