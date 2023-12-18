Сэкономить в новогоднем отпуске: у абонентов билайна вырос интерес к технологии VoWiFi

Телеком 18.12.2023 12:45
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18.12.2023 12:45
Новогодние каникулы – популярное время у многих россиян для отпуска за границей. Траты на билеты, гостиницы, развлечения и связь являются обязательными для большинства туристов. Но с билайном и технологией VoWiFi на последнем можно сэкономить.
Все знают, что с помощью Wi-Fi можно выходить в интернет, но не все знают, что с ним можно еще и звонить по мобильной связи. Это и есть суть технологии VoWiFi[1] (Voice over Wi-Fi[2] – «Голос через Wi-Fi»). Работает она следующим образом: если абонент находится в сети Wi-Fi и у него включена технология VoWiFi, он может совершить мобильный звонок, используя Wi-Fi-роутер как базовую станцию – без установки приложений и дополнительных оплат. Огромный плюс технологии – возможность звонить в домашний регион из-за границы, не платя за роуминг.
Согласно данным билайна, чаще всего абоненты оператора звонят домой из Беларуси, Турции, Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, ОАЭ, Азербайджана, Китая и Египта. При этом абоненты находились в роуминге. В этих странах, как и во множестве других, можно звонить по Wi-Fi, подключившись, например, к общественной сети в отеле или ресторане.
За последний год интерес к технологии VoWiFi вырос в два раза. Так, на 2023 год активными пользователями услуги являются почти 1 млн абонентов, что на 94% больше, чем в 2022-м. А общее количество минут, проведенных в разговоре через Wi-Fi, в 2023 году выросло больше чем в два раза, перевалив за отметку в 1 млрд минут. При этом находившиеся за границей абоненты наговорили почти 3 млн минут. Таким образом, воспользовавшись услугой VoWiFi, они сэкономили на роуминге.
Включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.
[1]Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru.
[2]Технология беспроводной локальной сети.
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