В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников

Жители Жирновска Волгоградской области, который, как и Котово, называют еще городом нефтяников, уже несколько дней промерзают в своих квартирах. Виной тому – проблемы, возникшие на одной из котельной.
- В рамках ремонта отопительного котла DKVR 10/13 производилась замена трубы экранного участка диаметром 51 мм. В настоящее время все сварочные и ремонтные работы завершены, идёт опрессовка и заполнение котла . В ближайшие восемь часов температурный график от котельной будет приведён в норму,
- такое сообщение распространила накануне администрация Жирновского района.
Однако после запуска отремонтированный котел дал течь. Информацию о происшествии подтвердил корреспонденту V102.RU глава района Александр Шевченко.
- Надеемся, к вечеру неполадки будут устранены,
- пояснил он и уточнил, что проблемы с отоплением испытывает не весь город, а лишь часть жителей, дома которых подпитаны к котельной, где ремонтировалось оборудование.
Между тем, жители в соцсетях признаются, что у них уже закончилось терпение ждать окончания работ на котельной и жить с еле теплыми батареями. Горожане жалуются на страшный холод и спасаются электрическими обогревателями и включенными духовками.