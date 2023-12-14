В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяников





Жители Жирновска Волгоградской области, который, как и Котово, называют еще городом нефтяников, уже несколько дней промерзают в своих квартирах. Виной тому – проблемы, возникшие на одной из котельной.

Жители Жирновска Волгоградской области, который, как и Котово, называют еще городом нефтяников, уже несколько дней промерзают в своих квартирах. Виной тому – проблемы, возникшие на одной из котельной.

Между тем, жители в соцсетях признаются, что у них уже закончилось терпение ждать окончания работ на котельной и жить с еле теплыми батареями. Горожане жалуются на страшный холод и спасаются электрическими обогревателями и включенными духовками. Между тем, жители в соцсетях признаются, что у них уже закончилось терпение ждать окончания работ на котельной и жить с еле теплыми батареями. Горожане жалуются на страшный холод и спасаются электрическими обогревателями и включенными духовками.

Ранее Ранее V102.RU сообщало о проблемах с отоплением в Котово.

- такое сообщение распространила накануне администрация Жирновского района.Однако после запуска отремонтированный котел дал течь. Информацию о происшествии подтвердил корреспонденту V102.RU глава района Александр Шевченко.- пояснил он и уточнил, что проблемы с отоплением испытывает не весь город, а лишь часть жителей, дома которых подпитаны к котельной, где ремонтировалось оборудование.