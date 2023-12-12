Общество

Жители Котово снова остались без тепла. Теперь из-за дымососа

Общество 12.12.2023 16:58
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12.12.2023 16:58


Власти Котово Волгоградской области лишь спустя несколько часов признались в очередном ЧП, из-за которого в квартирах горожан начали остывать батареи.

– На 6 котельной ведутся ремонтные работы двигателя дымососа и замене теплообменника на одном из котлов.  По информации тепловой компании температура теплоносителя с 17.00 будет восстановлена, – говорится в сообщении Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района, опубликованном сегодня, 12 декабря, около 15-00 ч.

Уже через час на этом же портале появилось другое сообщение. 

– Циркуляция от 6 котельной восстановлена. Температурный режим приходит в норму, - заверили котовчан.

При этом жители многих домов еще с утра сообщали о холоде в квартирах.

– Батареи ледяные. Если бы не обогреватель, можно было сойти с ума от холода, – сообщают горожане.

– А по нашему предположению оборудование у них и не входило в строй в этом отопительном сезоне, – цитата из другого комментария.

– Зашибись, морозы пошли, в квартире холодно. Как всегда, то из строя, то сломалось… – делятся горожане.

В то же время котовчане еще с утра знали, что на котельной №6 произошла поломка оборудования и все ждали официальных объяснений властей. 

- Мы все живем в одном городе, и на котельной работают тоже горожане, наши соседи, поэтому шила в мешке не утаишь. Нам не понятно, почему чиновники так долго тянули и не сообщали о происшествии? – недоумевают горожане.

Между тем, последнее сообщение в телеграм-канале главы Котовского района Сергея Чумакова датируется 9 декабря. Чиновник сердечно поздравил жителей района с Днем Героев Отечества.

К слову, сегодня в Котово дневная температура опустилась до -12 градусов. Однако из-за штормового ветра ощущается еще более сильный мороз.

На проблемы с отоплением жители Котово жаловались все последние дни, еще до аварии на котельной. Котовчане вынуждены были включать газовые горелки, обогреватели, чтобы не замерзнуть в своих квартирах. Люди спали в верхней одежде и отдавали детей в соседские квартиры, где было чуть теплее. Горожане в том числе звонили на горячую линию президента России, которая пройдет 14 декабря. 

Фото Общественный контроль города Котово t/me

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