Общество

Волгоградская школа закупает оборудование для обучения пилотирования БПЛА

Общество 13.12.2023 14:55
0
13.12.2023 14:55


Волгоградская школа №93 закупает оборудование для отработки практических навыков пилотирования БПЛА квадрокоптерного вида. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести комплект программного обеспечения. 

В частности, заказчику необходимо программное обеспечение ноутбуку для полноценного функционирования тренажера для отработки практических навыков пилотирования БПЛА квадрокоптерного вида и программное обеспечение конструктора симуляционного программируемого 3D-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен.

Начальная стоимость контракта составляет 4 миллиона рублей. Оборудование должно быть поставлено до 30 декабря 2023 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2023 18:16
Общество 13.12.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 18:09
Общество 13.12.2023 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 17:54
Общество 13.12.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 17:18
Общество 13.12.2023 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2023 16:39
Общество 13.12.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 16:20
Общество 13.12.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 15:51
Общество 13.12.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 14:06
Общество 13.12.2023 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2023 12:48
Общество 13.12.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 12:19
Общество 13.12.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:56
Общество 13.12.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:43
Общество 13.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 10:12
Общество 13.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2023 07:47
Общество 13.12.2023 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2023 20:20
Общество 12.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
«Есть секунды три — потом «прилет». В Волгограде участники СВО впервые рассказали о контрнаступлении ВСУСмотреть фотографии
18:09
В Волгограде из-за аварии на сети развернули скоростные трамваиСмотреть фотографии
18:06
Закурившего в самолете пассажира задержали в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:54
Виноват снег? Волгоград вечером 13 декабря сковали 9-балльные пробкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Волжан призвали дать дорогу мусоровозуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
В аэропорту Волгограда изъяли 106 кг драгоценных роговСмотреть фотографии
16:39
«У нас экстренное совещание»: в классах сельской школы под Волгоградом похолодало до +10Смотреть фотографии
16:20
«Учил не бояться и говорить правду»: умер известный журналист Андрей КонстантиновСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская облдума 14 декабря срочно соберется на 15-минутное заседаниеСмотреть фотографии
15:51
АО «КАУСТИК» увеличивает объемы переданных на вторичную переработку отходовСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде женщина с ребенком отравились угарным газом из-за неисправной колонкиСмотреть фотографии
14:55
Волгоградская школа закупает оборудование для обучения пилотирования БПЛАСмотреть фотографии
14:28
Новый гандбольный зал в Волгограде построят к сентябрю 2024 годаСмотреть фотографии
14:06
Каждый пятый россиянин воспользуется предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетамСмотреть фотографии
14:01
Разбил машину и голову девушке. Мужчина с битой устроил погром в отделении банка под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:12
Для делегации Волгоградской области провели экскурсию по павильону Сбера на выставке-форуме «Россия»Смотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом силовики задержали подозреваемого в стрельбе у бараСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
В Волгоградской области троих чиновников уволили за утрату доверияСмотреть фотографии
12:48
Фестиваль Дедов Морозов впервые пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Росводресурсы рекомендует регионам бороться с шугой на Волге в период маловодьяСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде главную 20-метровую елку соберут из 1628 ветокСмотреть фотографии
11:46
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с процентами на минимальный остатокСмотреть фотографии
11:33
Пенсионерка в центре Волгограда прописала 29 «экзотических» иностранцевСмотреть фотографии
10:56
Волгоградцы готовы потратить на новогодние праздники 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:49
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:43
Получавших прибыль в России спонсоров ВСУ наказал суд ВолжскогоСмотреть фотографии
10:22
Производитель пропавшей вакцины от кори назвал сроки поставок в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:12
Карантин из-за гуляющей кошки установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Горсуд нашел 6 смягчающих обстоятельств в убийстве посетителя караоке-клуба «Соловей»Смотреть фотографии
09:28
Волгоградцам рассказали, когда в магазинах подешевеют яйцаСмотреть фотографии
 