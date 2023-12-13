Волгоградская школа закупает оборудование для обучения пилотирования БПЛА

Волгоградская школа №93 закупает оборудование для отработки практических навыков пилотирования БПЛА квадрокоптерного вида. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести комплект программного обеспечения.

В частности, заказчику необходимо программное обеспечение ноутбуку для полноценного функционирования тренажера для отработки практических навыков пилотирования БПЛА квадрокоптерного вида и программное обеспечение конструктора симуляционного программируемого 3D-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен.



Начальная стоимость контракта составляет 4 миллиона рублей. Оборудование должно быть поставлено до 30 декабря 2023 года.

