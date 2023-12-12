Волгоградцев обнадежили снегом и почти безветренной погодой





В ночь на 13 декабря в Волгограде с большой вероятностью пойдет снег. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на погодные онлайн-ресурсы. При этом сильный ветер сегодня не прекратится, а завтра он перейдет в метель. Осадки в виде снега ожидаются в Волгограде и в Волгоградской области также и 14 декабря.

Хорошая новость заключается в том, что уже с завтрашнего дня сногсшибательный ледяной ветер в областном центре постепенно начнет сбавлять обороты до скорости 8-13 метров в секунду. Лишь временами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду

14 декабря шторм окончательно потеряет силу.