Александру Пахмутову госпитализировали с COVID-19

У Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash, знаменитая композитор госпитализирована в московскую больницу и находится в состоянии средней тяжести.



Александра Пахмутова находится инфекционном отделении — с болью в горле, сухим кашлем и повышенной температурой. Болезнь вызвала осложнения. Это проблемы с сердцем и сухой плеврит (воспалительное заболевание на оболочке лёгких), утверждают авторы телеграм-канала.



Напомним, Александра Пахмутова, родившаяся в Сталинграде, отметила в ноябре 94-летие. В Волгограде ее именем назван сквер в Ворошиловском районе. В 2019 году Александру Пахмутову поздравил с юбилеем Владимир Путин.

Фото: сайта Кремля (архив)