Общество

Волгоградские чиновники сняли ролик о вооруженном нападении на школу

Общество 11.12.2023 09:38
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11.12.2023 09:38


После стрельбы в гимназии №5 города Брянска, в результате которой погибли двое подростков и двое находятся в крайне тяжелом состоянии, в Волгоградской области сняли профилактический видеоролик. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники решили таким образом донести до масс алгоритм действий при вооруженном нападении на образовательную организацию. 



По сведениям информационного агентства, видеоинструкцию подготовили в Чернышковском районе Волгоградской области по инициативе районной администрации. В съемках, судя по всему, участвовали дети и педагоги местной школы. Основной посыл ролика – и школьники, и педагоги должны проявлять особую бдительность и не допускать на территории учебных заведений подозрительных людей. 

Напомним, что в Брянске ученица восьмого класса, поместив в тубус ружье, беспрепятственно миновала пост охраны и расстреляла своих одноклассников – одна из девочек скончалась до приезда врачей. Сама стрелявшая также скончалась в результате причиненного себе ранения. 

Видео: администрация Чернышковского района 

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