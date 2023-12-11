Почти половина работодателей выплатит волгоградцам «тринадцатую»

Премии по итогам года намерены выплатить 42% работодателей Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании SuperJob, при этом 23% из опрошенных руководителей организаций будут премировать весь штат, 19% отметят сотрудников выборочно.32% горожан и не скрывают, что очень ждут премии по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.