Почти половина работодателей выплатит волгоградцам «тринадцатую»

32% горожан и не скрывают, что очень ждут премии по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
Общество 11.12.2023 09:23
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11.12.2023 09:23
Премии по итогам года намерены выплатить 42% работодателей Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании SuperJob, при этом 23% из опрошенных руководителей организаций будут премировать весь штат, 19% отметят сотрудников выборочно.
32% горожан и не скрывают, что очень ждут премии по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
32% горожан и не скрывают, что очень ждут премии по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги (16%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 11% хотят потратить деньги на путешествие. 10% респондентов потратят премию на новогодние подарки и еще столько же - на семейные нужды.
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