В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малыша

Врачи называют стабильным состояние глотнувшего уксусную эссенцию двухлетнего мальчика, которого транспортировали из Михайловки в Волгоград.

- Ребенок доставлен в отделение острых отравлений 25-й больницы. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, средней степени тяжести, - рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, малыша накануне доставили с отравлением в Михайловскую городскую детскую больницу, где было принято решение направить его на лечение в Волгоград.

По предварительным данным, ребенок на кухне схватил бутылку с уксусной эссенцией и сделал из нее глоток. Мама мальчика в это время также была в помещении, но не успела это предотвратить.