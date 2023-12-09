Общество

Путин наградил хозяйственника и врача из Волгоградской области

Общество 09.12.2023 13:14
0
09.12.2023 13:14


Президент России Владимир Путин своим указом отметил успехи жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, звания и медали удостоились сельскохозяйственник и медработник. 


Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена доцент кафедры ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Нато Шакроевна Бурчуладзе. Не обошел стороной глава государства и директора компании АО «Усть-Медведицкое» Серафимовичского  района. 


Александр Николаевич Пименов, возглавляющий компанию уже на протяжении четверти века, награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», доходы фирмы за 2022 год составили 254 588 000 рублей. Акционерное общество выращивает зерновые культуры.     

Фото: ВолгГМУ, Kremlin.ru  

Скриншот: видео Agrobook 

Еще по теме: 

Владимир Путин наградил орденом Дружбы волгоградского фермера

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.12.2023 17:34
Общество 09.12.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 16:31
Общество 09.12.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 15:34
Общество 09.12.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 15:02
Общество 09.12.2023 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 14:28
Общество 09.12.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 12:16
Общество 09.12.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 10:50
Общество 09.12.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 09:55
Общество 09.12.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2023 08:12
Общество 09.12.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 21:32
Общество 08.12.2023 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 20:12
Общество 08.12.2023 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 20:10
Общество 08.12.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 19:39
Общество 08.12.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 17:38
Общество 08.12.2023 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2023 17:34
Общество 08.12.2023 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз ждет писем и стиховСмотреть фотографии
16:31
Власти в регионах РФ отказываются от новогодних трат и гулянийСмотреть фотографии
15:34
Бывает неясно: как волгоградские синоптики составляют прогнозы (и почему они иногда ошибаются)Смотреть фотографии
15:02
В очках и с крашеными волосами. В Волжском сутки ищут двух пропавших подростковСмотреть фотографии
14:28
На онлайн-суд волгоградцев представят 24 объекта реконструкции: списокСмотреть фотографии
13:14
Путин наградил хозяйственника и врача из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ж/д переездом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
В Камышине открыли «Парту Героя» в память о погибшем в СВО офицереСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцев последний раз в году на сутки вернут в СталинградСмотреть фотографии
09:30
Депутат Госдумы спрогнозировал падение цен на жилье в РоссииСмотреть фотографии
08:35
Волгоградские полицейские накрыли ставропольца с новогодним грузомСмотреть фотографии
08:12
Новая неделя начнется для волгоградцев со шторма и -16ºСмотреть фотографии
21:32
Гидрометцентр спрогнозировал ветер, туман и гололед в Волгоградской области 9 декабряСмотреть фотографии
20:59
В Волгоградской области увеличили производство «золотых» яицСмотреть фотографии
20:12
«Не надо разводить розовые слюни»: известные волгоградцы высказались о запрете сериала «Слово пацана»Смотреть фотографии
20:10
В гимназии Волжского открыли «Парту Героя» в память Александра МатлаховаСмотреть фотографии
19:39
В селе под Волгоградом из-за бешеного теленка ввели карантинСмотреть фотографии
18:17
На стадионе «Динамо» в Волгограде снесут гандбольный залСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде экологи и активисты нагрянули в приюты для бездомных собакСмотреть фотографии
17:34
Путин назначил шесть новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:11
Бывшего замдиректора «Волгоградзеленхоза» Беляева посадили на 11 лет за взяткуСмотреть фотографии
16:19
Многодетной семье под Волгоградом власти дали землю без водыСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде на крышу гимназии уронили условный БПЛАСмотреть фотографии
15:22
Почти 30 тыс. человек в Волгограде перевезли новые электробусы на маршруте №15Смотреть фотографии
14:52
Владимир Путин заявил о намерении пойти на выборы в 2024 годуСмотреть фотографии
14:48
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном приеме в КремлеСмотреть фотографии
14:10
Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгрузСмотреть фотографии
13:35
«Это страшные цифры»: 91% россиян столкнулись с телефонными мошенниками за годСмотреть фотографии
12:52
Квартет снеговиков, каток и елочка: Волгоград ударными темпами готовят в Новому годуСмотреть фотографии
12:47
Эксперты обсудили смелые планы развития медицины, озвученные БочаровымСмотреть фотографии
 