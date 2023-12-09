Путин наградил хозяйственника и врача из Волгоградской области

Президент России Владимир Путин своим указом отметил успехи жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, звания и медали удостоились сельскохозяйственник и медработник.
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоена доцент кафедры ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Нато Шакроевна Бурчуладзе. Не обошел стороной глава государства и директора компании АО «Усть-Медведицкое» Серафимовичского района.
Александр Николаевич Пименов, возглавляющий компанию уже на протяжении четверти века, награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», доходы фирмы за 2022 год составили 254 588 000 рублей. Акционерное общество выращивает зерновые культуры.
Фото: ВолгГМУ, Kremlin.ru
Скриншот: видео Agrobook
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