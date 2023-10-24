Владимир Путин наградил орденом Дружбы волгоградского фермера

Фермер из Волгоградской области указом президента России Владимира Путина отмечен государственной наградой. Как сообщает ИА «Высота 102», ордена Дружбы удостоен Михаил Петрович Быков – глава крестьянского хозяйства из Руднянского района.

Отметим, что орденом Дружбы в России с 1994 года награждаются граждане за особые заслуги в различных сферах, в том числе за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

Михаил Быков возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство из селе Лемешкино. В 1977 году Михаил Петрович переехал в глубинку из Волгограда и начал работать механизатором в колхозе «Россия» Руднянского района. Набравшись опыта, в 1992 году он организовал свое крестьянское (фермерское) хозяйство, которое переросло в семейный бизнес. В настоящее время ИП КФХ «Быков М.П.» считается одним из ведущих в Руднянском районе.

Михаил Петрович, добавим, ранее уже был отмечен медалью «За трудовую доблесть». В 2001 году волгоградскому фермеру присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Фото: ask-mag.ru