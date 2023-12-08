



Волгоградский губернатор Андрей Бочаров 6 декабря провел конференцию на тему развития системы здравоохранения региона, в которой приняли участие более 400 специалистов. Напомним, ИА «Высота 102» публиковало план модернизации существующих лечебных учреждений и строительства новых медицинских объектов, рассчитанный до 2034 года.

Накануне федеральные эксперты в беседе с «Клубом Регионов» дали свои оценки смелым планам, озвученным на площадке волгоградского медвуза, Андреем Бочаровым. Так, зампред комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, заслуженный врач России Валентина Цывова, рассуждая на тему последних заявлений волгоградского губернатора, говорит о тренде человекоконцентричности. По ее мнению, все, о чем говорил Бочаров, в этот тренд хорошо вписывается.

– Все, озвученное губернатором Бочаровым, соответствует нацпроекту «Здравоохранение». И сумма вложенных средств, и количество новых объектов действительно впечатляет, это достойные для региона цифры, – считает Цывова. – Мы сейчас в здравоохранении идем семимильными шагами, полным ходом идет цифровизация, даже ЦРБ работают с электронными картами и записывают пациентов на прием через электронные сервисы. Это огромные и значимые шаги, поэтому стратегическое планирование на десятилетие вперед, как заявил волгоградский губернатор, это не преувеличение, и роль главы региона в этой работе – ключевая.

Уместно ли в сегодняшних непростых реалиях вообще строить планы на десятилетие вперед? Тем более столь амбициозные. На этот вопрос ответила директор Центра подготовки управленческих кадров в медицине и здравоохранении, доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Лариса Габуева. По ее словам, «стратегическое планирование на десятилетие вперед оправдано, если регион уверен в своей стабильности, и положение в регионе позволяет смотреть в будущее в плане постановки задач».

Доктор медицинских наук и экс-депутат Госдумы двух созывов Николай Говорин, в свою очередь, отмечает не поверхностную осведомленность Бочарова о происходящем в сфере здравоохранения, а также его глубокое понимание путей решения насущных проблем.

– В прошлом созыве Госдумы мы проводили у Бочарова в регионе выездное совещание, в котором личное участие принимал и он сам, и мы общались с докторами, которые там работают. Медицинское сообщество Волгоградской области очень благодарно Андрею Бочарову именно за неформальный подход, за понимание того, что это одна из самых важнейших составляющих качества жизни граждан, – комментирует Говорин. – Я считаю, что губернатор не просто должен уделять внимание социальной сфере, а быть именно погружен в проблематику. Это один из важных пунктов по повышению ресурсов человеческих: спасение, реабилитация, возвращение в строй.

Отдельно собеседник федеральной экспертной сети отмечает активное участие практикующих медиков в обсуждении с губернатором насущных проблем. Напомним, к примеру, что в ходе конференции, выслушав специалистов, Бочаров пришел к выводу о необходимости закупки дополнительного транспорта для фельдшерской службы.

– Таким образом Бочаров дает понять, что нам не нужен только теоретизированный подход, а нужно слушать практиков. Что им не хватает, чтобы они успешнее работали, были более замотивированы? Потому что сегодня, когда мы все говорим о высоких и прорывных технологиях в здравоохранении, мы недостаточно слушаем самих медиков, – рассуждает Николай Говорин.

С этим согласна и Лариса Габуева. По ее словам, вовлечение в обсуждение представителей практической медицины – это абсолютно оправданный шаг, и востребованность такой практики налицо.

– Статус такого мероприятия в Волгоградской области показывает заинтересованность первого лица в вопросах, связанных со здоровьем населения, с развитием сети медицинских организаций. Все губернаторы, которые заинтересованы в проектном управлении финансирования, без чего сейчас невозможно эффективно работать, к подобного рода инструментам должны прибегать в обязательном порядке. Есть региональные проекты развития, есть региональные цели, и значит, нужно собирать тех лидеров отрасли, которые будут заниматься их реализацией. Надо ставить цели, задачи, определять критерии и соответственно этому определять и финансирование. И потом по окончании периода задача исполнительной власти контролировать, мониторить эффективность, поскольку здравоохранение работает с целевыми источниками, и финансовые средства должны распределяться рационально, эффективно и с максимальной отдачей».

Напомним, что конференция в ВолгГМУ длилась более двух часов. За это время глава Волгоградской области не только подвел итоги прошедшего периода, но по каждому из направлений рассказал, какое развитие предусмотрено на предстоящие годы.