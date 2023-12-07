Волгоградская облдума приняла досрочную отставку члена ИКВО

Кстати, предшественница Сазоновой Елена Чеботарева, член облизбиркома от справороссов, также покинула этот пост досрочно и по собственному желанию.
Общество 07.12.2023 17:44
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07.12.2023 17:44
Кстати, предшественница Сазоновой Елена Чеботарева, член облизбиркома от справороссов, также покинула этот пост досрочно и по собственному желанию.
Депутаты Волгоградской областной думы приняли досрочную отставку члена ИКВО Ксении Сазоновой. Как сообщили V102.RU в региональном парламенте, Ксения Сазонова являлась членом облизбиркома с правом решающего голоса. Поводом для досрочного освобождения ее от обязанностей стало ее собственное заявление.Ксения Сазонова была выдвинута в ИКВО партией «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в марте 2020 года.
Кстати, предшественница Сазоновой Елена Чеботарева, член облизбиркома от справороссов, также покинула этот пост досрочно и по собственному желанию.
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