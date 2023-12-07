Общество

«А социального взрыва не будет?»: Волгоградская облдума повысила штрафы за парковки

Общество 07.12.2023 12:49
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07.12.2023 12:49


Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 7 декабря,  утвердили новые размеры штрафов за парковки и при этом призвали мэрию Волгограда и себя продолжить работу в данном направлении для усовершенствования регулирования этой сферы. Как сообщает V102.RU, рассмотрение вопроса началось с выступления первого заместителя председателя Волгоградской городской думы, инициировавшей внесение поправок в административный кодекс,  Дмитрия Дильмана, который донес до присутствующих суть выработанных администрацией города изменений. 
В частности, планируется увеличение штрафов за парковку на зеленой зоне для физических лиц от 2,5 до 5 тысяч рублей (было от 1 до 4 тысячи рублей), а также за неуплату при размещении транспортного средства на платной парковке. В частности, физлиц чиновники предлагают штрафовать на сумму от 2,5 до 5 тысячи рублей, должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, а юрлица могут поплатиться штрафом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом в случае, если нарушение зафиксировано фото или видеокамерой, то штраф составит 2,5 тысячи рублей. Перечислив основные нововведения, Дмитрий Дильман бодро сообщил присутствующим, что главная цель вносимых изменений – повышение дисциплины дорожного движения, а вовсе не извлечение прибыли.
Затем слово дали заместителю главы администрации Волгограда Виталию Кокшилову. Чиновник сообщил о результатах реализации первого этапа введения платных парковок в городе и они оказались не такими оптимистичными.
- Первая платная парковка, как известно, у нас сейчас запущена на привокзальной площади, действуют платные парковочные места и на улице Коммунистической, - пояснил Виталий Кокшилов. – Платными местами воспользовались 4 тысячи раз, однако оплата прошла лишь в 60 случаях.
Депутаты поинтересовались, каким же образом можно оплатить парковочное место? В частности, Александр Осипов спросил Виталия Кокшилова, приходят ли уведомления в мобильном приложении о том, что водитель заехал на платную стоянку и предусматривается ли установка специальных паркоматов? Однако вопрос депутата смутил Виталия Кокшилова, который заявил, что на платных стоянках установлены дорожные знаки, информационные щиты со сведениями  о способах оплаты пользования парковочным местом, в том числе и с QR-кодом. А для более плотной работы с населением даже запущена горячая линия, где можно задать все интересующие вопросы.
Депутат Александр Кузьмин осторожно поинтересовался, не будет ли социального взрыва из-за высоких штрафов за стоянку на зеленой зоне, а также за неоплату платной парковки?
На что Виталий Кокшилов заверил, что, чем выше размер штрафов, тем меньше нарушений.
- У нас плата 40 рублей в час, при этом мы изучили опыт 16 городов. Так вот, 40 рублей – это средняя цена и она не завышена. То же и по размеру штрафов. Средний размер санкций – 2,4 тысячи рублей. В некоторых городах минимальные штрафы меньше, но за повторные нарушения они жестче, - заявил чиновник.
Александр Осипов, в свою очередь, добавил, что необходимо не медлить с организацией парковочных карманов на таких оживленных улицах, как Советская и Комсомольская, а также рядом с офисными центрами.
- Все знают, какой коллапс творится рядом с большими офисами. А все потому что там не предусмотрено такое большое количество парковок. Взять и другие улицы в центре города. На той же Советской ввели ограничения по парковке, но с другой стороны, а куда людям ставить машины? Так можно дойти и до того, что водителей будут штрафовать уже просто за то, что они живут, - выразил опасение депутат.
Свое мнение о принятых депутатами изменениях в административный кодекс высказал и спикер регпарламента Александр Блошкин.
- Хотелось бы, чтобы это был закон о порядке, а не о том, чтобы собирать деньги, - заявил он. – Сделайте так, чтобы возможность оплатить парковку была удобной. Как, например, это происходят на платных трассах или на парковке нашего Ворошиловского торгового центра. Все просто и доступно, провел карточкой, оплатил. Что касается штрафов за «зеленку», то, конечно, нас всех возмущает, когда нехорошие ребята на крутых машинах заезжают на цветники. Но известны и другие случаи, когда людей штрафуют за то, что они оставили машины просто на грунтовке. Это уже про то, что в таких случаях просто собирают деньги и это возмущает людей. Я считаю, что вы должны четко обозначить и разграничить зоны, в том числе и зеленые, во дворах.
Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко подытожила дискуссию, заявив, что это правильные изменения, а санкции на то и нужны, чтобы полноценно завершить регулирование данной сферы. В то же время она призвала депутатов и администрацию Волгограда не завершать работу в данном направлении, отслеживать реализацию новшеств, а также - реакцию населения на нововведения. 

Новые штрафы начнут применяться уже с 15 января 2024 года. 
Фото сайта Волгоградской областной думы

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