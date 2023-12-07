- Первая платная парковка, как известно, у нас сейчас запущена на привокзальной площади, действуют платные парковочные места и на улице Коммунистической, - пояснил Виталий Кокшилов. – Платными местами воспользовались 4 тысячи раз, однако оплата прошла лишь в 60 случаях.
Депутаты поинтересовались, каким же образом можно оплатить парковочное место? В частности, Александр Осипов спросил Виталия Кокшилова, приходят ли уведомления в мобильном приложении о том, что водитель заехал на платную стоянку и предусматривается ли установка специальных паркоматов? Однако вопрос депутата смутил Виталия Кокшилова, который заявил, что на платных стоянках установлены дорожные знаки, информационные щиты со сведениями о способах оплаты пользования парковочным местом, в том числе и с QR-кодом. А для более плотной работы с населением даже запущена горячая линия, где можно задать все интересующие вопросы.
Депутат Александр Кузьмин осторожно поинтересовался, не будет ли социального взрыва из-за высоких штрафов за стоянку на зеленой зоне, а также за неоплату платной парковки?
На что Виталий Кокшилов заверил, что, чем выше размер штрафов, тем меньше нарушений.
- У нас плата 40 рублей в час, при этом мы изучили опыт 16 городов. Так вот, 40 рублей – это средняя цена и она не завышена. То же и по размеру штрафов. Средний размер санкций – 2,4 тысячи рублей. В некоторых городах минимальные штрафы меньше, но за повторные нарушения они жестче, - заявил чиновник.
Александр Осипов, в свою очередь, добавил, что необходимо не медлить с организацией парковочных карманов на таких оживленных улицах, как Советская и Комсомольская, а также рядом с офисными центрами.
- Все знают, какой коллапс творится рядом с большими офисами. А все потому что там не предусмотрено такое большое количество парковок. Взять и другие улицы в центре города. На той же Советской ввели ограничения по парковке, но с другой стороны, а куда людям ставить машины? Так можно дойти и до того, что водителей будут штрафовать уже просто за то, что они живут, - выразил опасение депутат.
Свое мнение о принятых депутатами изменениях в административный кодекс высказал и спикер регпарламента Александр Блошкин.
- Хотелось бы, чтобы это был закон о порядке, а не о том, чтобы собирать деньги, - заявил он. – Сделайте так, чтобы возможность оплатить парковку была удобной. Как, например, это происходят на платных трассах или на парковке нашего Ворошиловского торгового центра. Все просто и доступно, провел карточкой, оплатил. Что касается штрафов за «зеленку», то, конечно, нас всех возмущает, когда нехорошие ребята на крутых машинах заезжают на цветники. Но известны и другие случаи, когда людей штрафуют за то, что они оставили машины просто на грунтовке. Это уже про то, что в таких случаях просто собирают деньги и это возмущает людей. Я считаю, что вы должны четко обозначить и разграничить зоны, в том числе и зеленые, во дворах.