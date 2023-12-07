



Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 7 декабря, утвердили новые размеры штрафов за парковки и при этом призвали мэрию Волгограда и себя продолжить работу в данном направлении для усовершенствования регулирования этой сферы. Как сообщает V102.RU, рассмотрение вопроса началось с выступления первого заместителя председателя Волгоградской городской думы, инициировавшей внесение поправок в административный кодекс, Дмитрия Дильмана, который донес до присутствующих суть выработанных администрацией города изменений. Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 7 декабря, утвердили новые размеры штрафов за парковки и при этом призвали мэрию Волгограда и себя продолжить работу в данном направлении для усовершенствования регулирования этой сферы. Как сообщает V102.RU, рассмотрение вопроса началось с выступления первого заместителя председателя Волгоградской городской думы, инициировавшей внесение поправок в административный кодекс, Дмитрия Дильмана, который донес до присутствующих суть выработанных администрацией города изменений.

В частности, планируется увеличение штрафов за парковку на зеленой зоне для физических лиц от 2,5 до 5 тысяч рублей (было от 1 до 4 тысячи рублей), а также за неуплату при размещении транспортного средства на платной парковке. В частности, физлиц чиновники предлагают штрафовать на сумму от 2,5 до 5 тысячи рублей, должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, а юрлица могут поплатиться штрафом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом в случае, если нарушение зафиксировано фото или видеокамерой, то штраф составит 2,5 тысячи рублей. Перечислив основные нововведения, Дмитрий Дильман бодро сообщил присутствующим, что главная цель вносимых изменений – повышение дисциплины дорожного движения, а вовсе не извлечение прибыли.

В частности, планируется увеличение штрафов за парковку на зеленой зоне для физических лиц от 2,5 до 5 тысяч рублей (было от 1 до 4 тысячи рублей), а также за неуплату при размещении транспортного средства на платной парковке. В частности, физлиц чиновники предлагают штрафовать на сумму от 2,5 до 5 тысячи рублей, должностных лиц – от 15 до 20 тысяч, а юрлица могут поплатиться штрафом от 30 до 40 тысяч рублей. При этом в случае, если нарушение зафиксировано фото или видеокамерой, то штраф составит 2,5 тысячи рублей. Перечислив основные нововведения, Дмитрий Дильман бодро сообщил присутствующим, что главная цель вносимых изменений – повышение дисциплины дорожного движения, а вовсе не извлечение прибыли.

Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко подытожила дискуссию, заявив, что это правильные изменения, а санкции на то и нужны, чтобы полноценно завершить регулирование данной сферы. В то же время она призвала депутатов и администрацию Волгограда не завершать работу в данном направлении, отслеживать реализацию новшеств, а также - реакцию населения на нововведения. Заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко подытожила дискуссию, заявив, что это правильные изменения, а санкции на то и нужны, чтобы полноценно завершить регулирование данной сферы. В то же время она призвала депутатов и администрацию Волгограда не завершать работу в данном направлении, отслеживать реализацию новшеств, а также - реакцию населения на нововведения.





Новые штрафы начнут применяться уже с 15 января 2024 года.

Фото сайта Волгоградской областной думы

Затем слово дали заместителю главы администрации Волгограда Виталию Кокшилову. Чиновник сообщил о результатах реализации первого этапа введения платных парковок в городе и они оказались не такими оптимистичными.- пояснил Виталий Кокшилов. –Депутаты поинтересовались, каким же образом можно оплатить парковочное место? В частности, Александр Осипов спросил Виталия Кокшилова, приходят ли уведомления в мобильном приложении о том, что водитель заехал на платную стоянку и предусматривается ли установка специальных паркоматов? Однако вопрос депутата смутил Виталия Кокшилова, который заявил, что на платных стоянках установлены дорожные знаки, информационные щиты со сведениями о способах оплаты пользования парковочным местом, в том числе и с QR-кодом. А для более плотной работы с населением даже запущена горячая линия, где можно задать все интересующие вопросы.Депутат Александр Кузьмин осторожно поинтересовался, не будет ли социального взрыва из-за высоких штрафов за стоянку на зеленой зоне, а также за неоплату платной парковки?На что Виталий Кокшилов заверил, что, чем выше размер штрафов, тем меньше нарушений.- заявил чиновник.Александр Осипов, в свою очередь, добавил, что необходимо не медлить с организацией парковочных карманов на таких оживленных улицах, как Советская и Комсомольская, а также рядом с офисными центрами.- В- выразил опасение депутат.Свое мнение о принятых депутатами изменениях в административный кодекс высказал и спикер регпарламента Александр Блошкин.- заявил он. –