В центре Волгограда появились «поликлиники на колесах»

В Центральном районе Волгограда на площади Павших Борцов выстроились новые санитарные автомобили и даже «поликлиники на колесах». Новые автомобили передадут в 28 больниц и поликлиник Волгоградской области.

Губернатор Андрей Бочаров лично ознакомился с оснащением машин и в неформальной обстановке пообщался с представителями медицинских организаций, получивших новую технику.





Уточняется, что всего в медучреждения поступят 43 машины, из них 41 автомобиль марки LADA Granta отправят в ЦРБ региона, а также в поликлиники Волгограда № 4 и № 5. Легковушки предназначены для доставки пациентов в медучреждения, а также для выезда врачей и медсестер к больным на дом.





Помимо этого, два мобильных комплекса на базе автобуса ПАЗ передадут в Волгоградскую областную детскую больницу и городскую детскую больницу Волжского. Именно эти «поликлиники на колесах», оснащенные современным оборудованием для выполнения ЭКГ, УЗИ, офтальмологических, отоларингологических и прочих обследований, призваны заменить устаревшую технику.





К слову, передача транспорта входит в программу масштабной конференции по развитию системы здравоохранения области, которая проходит сегодня, 6 декабря, в Волгограде. В ней участвуют руководители профильных ведомств, специалисты отрасли и эксперты.





Новые машины поступили Волгоградскую область благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Ранее районные учреждения здравоохранения укомплектовали 20-ю современными автомобилями скорой помощи класса «В».

Напомним, парк автотехники в медорганизациях региона обновляют на регулярной основе. В частности, за последние 10 лет уровень износа парка службы СМП удалось снизить с 50% до 7%. На линии выпустили 421 новый автомобиль.