



В Волгограде на обслуживание и ремонт новеньких автомобилей марки «Москвич 3», купленных в распоряжение депутатов Волгоградской областной думы, готовы потратить в 2024 году 150 тысяч рублей. На сайте госзаказов в настоящее время на финишную прямую вышел соответствующий конкурс. Примечательно, что всего за 12 500 рублей в месяц автосервис должен будет проводить стремительный ремонт машин депутатов.

Так, в частности, согласно условиям проекта контракта, принять в работу вышедшее из строя авто работники автосервиса будут обязаны в течение 30 минут после звонка из облудмы. При этом если в автосервисе будет на тот момент очередь, другие водители будут вынуждены посторониться – проектом договора прописан внеочередной прием «Москвичей» депутатов.

Строго регламентировано по времени и проведение всех видов работ. Так, к примеру, техническое обслуживание автомобиля в течение должно быть произведено не позднее, чем за 12 часов, ремонт КПП, раздаточной коробки не должен занимать более двух рабочих дней, столько же предусмотрено проектом контракта на ремонт мостов, а на шиномонтаж в облдуме готовы выделить и вовсе не более трех часов. Только в случае ДТП и повреждения кузова депутатам придется расстаться с новыми автомобилями на срок до 15 рабочих дней.

В целом же, компания, которая выиграет аукцион, должна будет следить за исправностью автомобилей – вовремя менять масла, технические жидкости и т.д.