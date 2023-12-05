«Попробуй наряди»: в Волжском знаменитых сусликов утеплили к зиме





В Волжском креативные горожане утеплили фигурки сусликов перед холодами. Теперь симпатичные зверьки красуются в крошечных синих, розовых и белых шапочках и шарфиках. В администрации Волжского в связи с интересом жителей к сусликам решили объявить конкурс – «Наряди суслика!» и ждут от горожан фото с необычным «прикидом» зверьков.

Напомним, как сообщало V102.RU, в исторической части города было установлено 20 фигурок сусликов. Эти животные водились в большом количестве в степи, на месте которой были построены ГЭС и город. Однако периодически на сусликов совершаются нападения – неизвестные их крадут, а также ломают лапки.

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