На мега-автодроме в Волгограде припарковалось 40 машинок

Крытый автодром в ЦПКиО Волгограда заставили разноцветными бамперными машинками в количестве 40 штук. Как сообщили V102.RU в парке, в самом здании автодрома, который расположился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, уже ведутся пусконаладочные работы.

Машинки будут передвигаться по контактному полу, который оборудован 6 тысячами светодиодных модулей. При катании пол будет показывать самое настоящее световое шоу – запрограммировано более 200 комбинаций работы световых модулей.

Автодром в Волгограде считается одним из самых крупных в стране. Его открытие состоится в ближайшие дни.

Фото: ЦПКиО