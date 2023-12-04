Главную новогоднюю ель Волгограда снова установят в ЦПКиО





В Волгограде главную новогоднюю ель установят в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом ИА «Высота 102» сообщили 4 декабря в администрации города. Одновременно в мэрии рассказали о том, как преобразятся к зимнему празднику и другие общественные пространства.

В Дзержинском районе коммунальщики, по сведениям горадмина, уже украсили живые ели на Самарском разъезде и смонтировали на разделительной зоне вдоль проспекта Жукова светодиодные фигуры лесных животных. Кроме того, в западном районе службы подготовят к зимним праздникам парк Героев-летчиков.

В Ворошиловском районе в сквере у Казанского Кафедрального собора рабочие в настоящее время монтируют каркас будущей елки.

В Красноармейском районе искусственные ели и светодиодные арт-объекты появятся на бульваре Энгельса.

В Кировском районе сделать новогодние фотографии местные жители смогут возле арт-объектов, которые планируют установить перед МУК ЦКиД «Авангард».

В Советском районе Волгограда новогодние инсталляции появятся в нескольких парках. Главные символы Нового года уже появились в парке «Лесогород» и в Петровском парке. Кроме того, муниципалитет смонтирует в недавно реконструированном сквере рядом с колледжем по пр. Университетскому новую праздничную ель – на приобретение 12-метрового хвойного дерева и 460 разноцветных шаров направлены средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур по благоустройству сквера при поддержке регионального бюджета.

В Краснооктябрьском районе новогодние украшения будут установлены на территории перед театром «Царицынская опера».

В Тракторозаводском районе главные символы праздника оборудуют в парке Аттракционов и на площади перед Дворцом культуры.

– В Центральном районе новогодней иллюминацией засияет фонтан «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной, на том же участке смонтируют арт-объект в виде камина, впервые будет украшена и нижняя терраса – рабочие установят «Тоннель в виде цифр «2024» и светодиодные фигуры елочных шаров, – рассказали в администрации Волгограда.

Напомним, что в ЦПКиО Волгограда главную городскую ель впервые установили прошлой зимой.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»