Общество

В Волгограде ради трудоголиков изменили расписание СТ

Общество 04.12.2023 12:06
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04.12.2023 12:06


В Волгограде внесли изменения в график движения  скоростного трамвая, сообщает V102.RU. Нововведения вступают в силу с сегодняшнего дня.

— АО «ЭлектроТранспорт Плюс» усиливает расписание движения скоростного трамвая, внеся дополнительные рейсы, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — С 4 декабря от станции «Ельшанка» трамваи дополнительно отправятся в сторону Тракторозаводского района в 22.20, 22.31 и 22.42. Со стороны ВГТЗ в направлении Советского района последний рейс будет выполняться в 21.55. В расписание добавлены поздние вечерние рейсы, которых не было до начала реконструкции.

Уточняется, что изменения связаны с тем, что подрядчик выполнил основной объем работ по соединению рельсов методом алюмотермитной сварки на трехкилометровом участке от завода «Баррикады» до остановки «Ул. 39-й Гвардейской».

В горадмине считают, что продление работы скростного трамвая до 22.42 позволит горожанам работающим допоздна с комфортом добираться домой. Отмечается, что в будние дни на линии СТ работает 21 трамвайная сцепка. В часы пик интервал движения составляет 5-6 минут, в межпиковое время — около 8 минут. В выходные дни маршрут обслуживают 13 трамвайных поездов с  интервалом движения 8-9 минут.

Напомним, движение после реконструкции линии СТ в Краснооктябрьском районе Волгограда в границах от «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» запустили 20 октября 2023 года. При этом отмечалось, что составы будут курсировать на обновленном участке до 20.00 — в вечерние и ночные часы с 20.00 до 06.00 на линии будут продолжаться работы, в том числе по алюмотермитной сварке для обеспечения технологии бесшовного пути. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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