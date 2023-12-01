В Волгограде сегодня, 1 декабря, проходит общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» при участии губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», открывая мероприятие, глава региона сообщил участникам о поддержке жителями Волгоградской области Вооруженных сил РФ и семей участников спецопеарции.

– Жители Волгоградской области полностью поддерживают президента России, наши Вооруженные силы. Волгоградская область выполняет и выполнит все задачи, поставленные президентом нашей страны, – сказал Андрей Бочаров. – Будет сделано все необходимое для нашей победы.

– Общий объем средств, направленных централизованно на прямую поддержку военнослужащих и членов их семей, в Волгоградской области уже превысил три миллиарда рублей. Многие жители Волгоградской области, предприятия и организации еще и самостоятельно оказывают помощь и поддержку участникам СВО и их семьям, – доложил губернатор.

Отметим, что тема встречи, которая в настоящее время продолжается, – результаты и планы работы по реализации программ социально-экономического развития региона и его населенных пунктов. О чем еще шла речь на мероприятии, редакция ИА «Высота 102» сообщит дополнительно.