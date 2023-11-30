В Волгограде скончался бывший ректор ВолГАСУ Владимир Игнатьев

В Волгограде на 85-м году жизни скончался бывший ректор Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Александрович Игнатьев. Он руководил институтом на протяжении 25 лет – с 1983 по 2008 годы. Прощание с видным российским ученым состоится 1 декабря.

О кончине Владимира Александровича сообщили в ВолгГТУ сегодня, 30 ноября. По данным пресс-службы вуза, его не стало 29 ноября.

– За время работы Владимира Александровича Игнатьева ректором университет стал одним из лидеров среди строительных вузов России по международным связям, по качеству подготовки выпускаемых специалистов, – говорят сегодня коллеги профессора, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Почетного работника высшего профессионального образования. – Все, кому посчастливилось работать с Владимиром Александровичем, неизменно отмечают активную жизненную позицию В.А. Игнатьева, талант руководителя, способность увлечь собственными идеями и поддержать идеи других, доброту, искренность и преданность своему делу. Владимиру Александровичу удалось создать в вузе особую атмосферу труда, творчества, научного поиска.

Прощание с Владимиром Александровичем Игнатьевым состоится 1 декабря в ИАиС на ул. Академической, 1 в 13:00 в холле второго этажа корпуса Б.

Похороны состоятся на Димитровском кладбище.