Общество

В Волгограде скончался бывший ректор ВолГАСУ Владимир Игнатьев

Общество 30.11.2023 16:58
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30.11.2023 16:58


В Волгограде на 85-м году жизни скончался бывший ректор Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Александрович Игнатьев. Он руководил институтом на протяжении 25 лет – с 1983 по 2008 годы. Прощание с видным российским ученым состоится 1 декабря. 

О кончине Владимира Александровича сообщили в ВолгГТУ сегодня, 30 ноября. По данным пресс-службы вуза, его не стало 29 ноября.  

За время работы Владимира Александровича Игнатьева ректором университет стал одним из лидеров среди строительных вузов России по международным связям, по качеству подготовки выпускаемых специалистов, – говорят сегодня коллеги профессора, Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Почетного работника высшего профессионального образования. – Все, кому посчастливилось работать с Владимиром Александровичем, неизменно отмечают активную жизненную позицию В.А. Игнатьева, талант руководителя, способность увлечь собственными идеями и поддержать идеи других, доброту, искренность и преданность своему делу. Владимиру Александровичу удалось создать в вузе особую атмосферу труда, творчества, научного поиска.

Прощание с Владимиром Александровичем Игнатьевым состоится 1 декабря в ИАиС на ул. Академической, 1 в 13:00 в холле второго этажа корпуса Б.

Похороны состоятся на Димитровском кладбище. 

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