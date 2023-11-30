Дочь экс-ректора ВолГУ заработала полмиллиона рублей на пандемии

Дочь бывшего ректора ВолГУ Агнесса Иншакова оказалась в числе лауреатов премий Волгоградской области в сфере науки и техники в 2023 году.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное постановление администрации Волгоградской области, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского и международного частного права (базовой кафедры Южного Научного Центра Российской Академии наук) ВолГУ отмечена за датасет «Эпидемии и пандемии 2022: Большие данные для научной аналитики инфекционных заболеваний в мире и их последствий». Датасет – это механизм информации, который предоставляет быстрый доступ к большим объемам данных. Дочери Олега Иншакова выплатят 500 тысяч рублей.



Среди лауреатов премии Волгоградской области также ученые и студенты из других волгоградских вузов – технического университета, медуниверситета, аграрного университета. Отмечены научные работы в сфере АПК, медицины, цифровых технологий. Размер премий варьируется от 125 до 500 тысяч рублей.

Фото: ВолГУ