



В Волгоградской области в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на карантин закрыли две школы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомобразования.

– По состоянию на 29 ноября ограничительные мероприятия полностью введены в двух образовательных организациях – учебный процесс в данном случае продолжается с помощью дистанционных технологий, – сообщили в ведомстве в ответ на запросы информагентства. – Частичные ограничения коснулись 33 классов — они введены в 12 школах области.

Отметим, что в Волгоградской области, если сравнивать с соседними регионами, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом остается относительно спокойной. Так, в Саратовской области, по сведениям ИА «СарИнформ», на карантин закрылись уже 180 классов в 48 школах, а также 9 групп в детских садах.