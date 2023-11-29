В городе Котово Волгоградской области из-за централизованного отключения воды до 5 декабря ученики с 1 по 10 классы переходят на дистанционное обучение. Об этом, как передает V102.RU, сообщил сегодня глава района Сергей Чумаков.

Накануне чиновник сообщил о том, что в Котово с 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды во всем городе. Питьевую и техническую воду жителям обещают подвозить по графику. Дополнительно принято решение по обучению школьников.

– Обучающиеся с 1 по 10 класс будут обучаться с применением дистанционных технологий, а для учащихся 11 классов планируется организация учебного процесса по обязательным предметам в очном формате, остальные предметы – с применением дистанционных технологий. В данный период изучение новых тем не предполагается, планируется повторение и закрепление ранее пройденного материала. Каждое образовательное учреждение будет функционировать со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических, - сообщил глава района.

В дошкольных учреждениях принято решение о создании дежурных групп.

Читайте по теме:

«Довели до паники»: город в Волгоградской области готовят к длительному отключению воды

Делайте запасы: жителям Котово объявили о длительном отключении воды с 30 ноября