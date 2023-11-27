Жителей Котово Волгоградской области сегодня, 27 ноября, шокировали сообщения, которые стали рассылать в родительских чатах детских садов и школ. В них родителей предупреждали о предстоящем отключении всего (!) города от водоснабжения.- цитата из родительского чата.В то же время ученикам в школах сообщали, что с 29 ноября они переходят на дистанционное обучение.Сообщения о планируемом отключении воды вызвало негодование у горожан. От гневных комментариев буквально «взорвались» социальные сети. Жители недоумевали, каким образом они смогут прожить без воды несколько дней. При этом звучали опасения, что не только без воды, но и без отопления.В нервном напряжении жителей Котово продержали полдня. Лишь в 14-38 ч. в телеграм-канале главы Котовского района Сергея Чумакова появилось следующее сообщение.

- сообщил чиновник.Однако от прочитанного на душе у котовчан легче не стало. Жители, измученные постоянными отключениями ресурса, признаются, что у них закончились силы терпеть холод в своих квартирах и отсутствие воды. Некоторые сообщили, что едут в магазины запасаться питьевой водой.Напомним, как ранее сообщало V102.RU, ситуация в коммунальном хозяйстве Котово в последнее время «дошла до ручки». Из-за критического состояния сетей в городе едва ли не каждый день «рвались» трубы. Перед отопительным сезоном уже было понятно, что город просто не переживет еще одну зиму в таких условиях. К тому же компания «Ной», которая ремонтировала участок водопровода в черте города, завалила работу. В итоге контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут.В ситуацию пришлось вмешаться региональным властям. Городу было выделено 642 миллиона рублей на замену 12 километров водопровода Котово-Филино, во время работ на котором строители пробили нефтяную трубу, в результате чего произошел разлив нефти на почву.Между тем, по условиям контракта, работы по замене водопровода должны быть выполнены до 1 декабря. Мало кто из горожан верит, что этот срок будет соблюден.