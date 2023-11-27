Общество

«Довели до паники»: город в Волгоградской области готовят к длительному отключению воды

Общество 27.11.2023 15:50
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27.11.2023 15:50


Жителей Котово Волгоградской области сегодня, 27 ноября, шокировали сообщения, которые стали рассылать в родительских чатах детских садов и школ. В них родителей предупреждали о предстоящем отключении всего (!) города от водоснабжения.
- Добрый день, уважаемые родители, с 29 ноября будет отключение воды примерно на неделю (во всем городе). У кого хотя бы один из родителей дома, детей оставлять дома, в детском саду будет дежурная группа только для тех, у кого оба родители работают. Отпишитесь, пожалуйста, кому нужна дежурная группа (если есть бабушки, просьба оставить детей с ними), - цитата из родительского чата.
В то же время ученикам в школах сообщали, что с 29 ноября они переходят на дистанционное обучение.
Сообщения о планируемом отключении воды вызвало негодование у горожан. От гневных комментариев буквально «взорвались» социальные сети. Жители недоумевали, каким образом они смогут прожить без воды несколько дней. При этом звучали опасения, что не только без воды, но и без отопления. 
В нервном напряжении жителей Котово продержали полдня. Лишь в 14-38 ч. в телеграм-канале главы Котовского района Сергея Чумакова появилось следующее сообщение. 
- Прошу вас доверять официальным источникам информации и не поддаваться панике. На сегодняшний день дата по отключению центрального водовода не определена. Ведется подготовительная работа в технической части. Администрация Котовского района делает все возможное для безболезненного отключения воды. Прошу вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Новый водовод жизненно необходим нашему району и его остановка - это один из этапов его ремонта. Как только будет определена дата отключения водоснабжения, котовчане будут уведомлены заранее, - сообщил чиновник.
Однако от прочитанного на душе у котовчан легче не стало. Жители, измученные постоянными отключениями ресурса, признаются, что у них закончились силы терпеть холод в своих квартирах и отсутствие воды. Некоторые сообщили, что едут в магазины запасаться питьевой водой. 
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, ситуация в коммунальном хозяйстве Котово в последнее время «дошла до ручки». Из-за критического состояния сетей в городе едва ли не каждый день «рвались» трубы. Перед отопительным сезоном уже было понятно, что город просто не переживет еще одну зиму в таких условиях. К тому же компания «Ной», которая ремонтировала участок водопровода в черте города, завалила работу. В итоге контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут. 
В ситуацию пришлось вмешаться региональным властям. Городу было выделено 642 миллиона рублей на замену 12 километров водопровода Котово-Филино, во время работ на котором строители пробили нефтяную трубу, в результате чего произошел разлив нефти на почву.
Между тем, по условиям контракта, работы по замене водопровода должны быть выполнены до 1 декабря. Мало кто из горожан верит, что этот срок будет соблюден. 

Фото Сергей Чумаков/t.me

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