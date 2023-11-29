Под Волгоградом новобранцам выдали АК-74 и учебные гранаты

Первые боевые стрельбы новобранцев прошли на военном полигоне в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, молодые люди, призванные на срочную службу осенью текущего года, выполнили упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова АК-74, а также нормативы по метанию учебно-имитационной гранаты.

Кроме того, новобранцы выполнили нормативы по сборке и разборке оружия, снаряжения магазина, а также потренировались в прицеливании и передвижении к огневому рубежу.

Фото: ЮВО