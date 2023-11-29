Общество

Туман осложнил обстановку на дорогах Волгоградской области

Общество 29.11.2023 08:44
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29.11.2023 08:44


Густой туман опустился в Волгоградской области 29 ноября. В госавтоинспекции напомнили, что туман уменьшает зону видимости, способствует обману зрения и затрудняет ориентирование. При этом искажается восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Ситуацию на дорогах может осложнить образование гололедицы из-за колебаний температур, передает V102.RU.
В госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность и использовать  внешние световые приборы и противотуманные фонари.
По прогнозу погоды, завтра, 30 ноября, тумана в Волгоградской области не ожидается. Зато пройдет дождь.

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