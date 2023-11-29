Туман осложнил обстановку на дорогах Волгоградской области

По прогнозу погоды, завтра, 30 ноября, тумана в Волгоградской области не ожидается. Зато пройдет дождь.
По прогнозу погоды, завтра, 30 ноября, тумана в Волгоградской области не ожидается. Зато пройдет дождь.
Более 110 тысяч звонков принял с начала года контакт-центр «Волгоградэнергосбыта»29.11.2023 09:31
«Как в Сочи скоро будет»: гаражный кооператив в Волгограде смывает недельный потоп29.11.2023 08:58
Известный тренер оценил успехи юных волгоградских хоккеистов в турнире «Супер Серия»29.11.2023 08:25
Коммунальные платежи волгоградцев могут вырасти на 500 рублей29.11.2023 08:02
Туман со штормовым ветром накроет Волгоградскую область28.11.2023 21:45
В Волгограде лишние деньги вложат в латаную всем миром дорогу28.11.2023 21:15
От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорий28.11.2023 20:34
Андрей Бочаров озвучил президенту Путину три «здоровые» инициативы28.11.2023 20:06
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собаки28.11.2023 19:29
«Хотят 360 тысяч»: в Волгоградской области состоялось первое судебное заседание по искам к телеграм-каналу28.11.2023 19:28
Депутаты Волгоградской облдумы готовят почву для возвращения в Сталинград28.11.2023 18:03
Депутаты Волгоградской областной думы намерены внести изменения в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». Соответствующий законопроект внесен в думу группой депутатов – Александром Блошкиным, Сергеем Булгаковым, Тамарой Головачевой, Дмитрием Калашниковым,...