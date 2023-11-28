От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорий





В Волгограде сегодня, 28 ноября, прошло совместное заседание общественных советов федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Предпринимательство». Основной темой обсуждения, сообщает ИА «Высота 102», стало благоустройство волгоградских дворов и общественных территорий за счет внебюджетных источников, то есть предпринимателей. Обсуждение проходило на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Представители бизнес-сообщества получили возможность высказаться о необходимых мерах поддержках для участия в данных проектах.

Согласно официальным данным, в Волгоградской области при активном участии бизнеса с 2017 по 2022 годы было благоустроено 59 общественных территорий. По итогам 2023 года количество территорий увеличится до 77. По словам координатора проекта «Предпринимательство» в Волгоградской области, депутата городской думы Иосифа Ефремова, в данный процесс вовлечены не только крупные бизнес-структуры. Средние и малые предприниматели также проявляют свою социальную ответственность – в меру своих возможностей.

– Я знаю примеры и многомиллионных проектов, и тех, чей бюджет меньше, но социальная значимость их не менее высока, – подчеркнул Ефремов. – Год от года растет и число предпринимателей, вовлеченных в реализацию такого рода проектов. За пять лет, начиная с 2018 года, за счет внебюджетных источников привлечено 10 компаний-инвесторов, общая сумма затрат составила свыше 269 миллионов рублей.





По мнению Иосифа Ефремова, одним из ключевых вопросов для обсуждения на сегодня является поддержание на должном уровне объектов, созданных за инвестиционные средства.

– Перспективным мне представляется мнение коллег, о том что подобные объекты благоустройства в дальнейшем становятся площадками для создания новых рабочих мест. Следует отметить, и это также прозвучало на сегодняшнем заседании, что в регионе создана правовая база для участия бизнеса в благоустройстве территорий, – сказал он.

Резюмируя итоги состоявшейся дискуссии, региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» выделил несколько пунктов, которые послужат основой для дальнейшей работы. Первое – необходимость передачи объектов благоустройства на баланс муниципалитета, что будет способствовать их сохранности и долгосрочной службе на благо жителей. Второе – необходимость в формах поддержки бизнес-структур и предпринимателей, которые вкладывают деньги в развитие городской среды. К примеру: субсидии, дотации, налоговые преференции.

– Мы продолжим и в дальнейшем обсуждение данной темы. В частности, с выездом в районы области для знакомства с примерами успешной реализации проектов благоустройства при участии бизнеса, – заверил Иосиф Ефремов.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы