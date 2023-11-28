Общество

От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорий

Общество 28.11.2023 20:34
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28.11.2023 20:34


В Волгограде сегодня, 28 ноября, прошло совместное заседание общественных советов федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Предпринимательство». Основной темой обсуждения, сообщает ИА «Высота 102», стало благоустройство волгоградских дворов и общественных территорий за счет внебюджетных источников, то есть предпринимателей. Обсуждение проходило на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Представители бизнес-сообщества получили возможность высказаться о необходимых мерах поддержках для участия в данных проектах. 

Согласно официальным данным, в Волгоградской области при активном участии бизнеса с 2017 по 2022 годы было благоустроено 59 общественных территорий. По итогам 2023 года количество территорий увеличится до 77. По словам координатора проекта «Предпринимательство» в Волгоградской области, депутата городской думы Иосифа Ефремова, в данный процесс вовлечены не только крупные бизнес-структуры. Средние и малые предприниматели также проявляют свою социальную ответственность – в меру своих возможностей.

Я знаю примеры и многомиллионных проектов, и тех, чей бюджет меньше, но социальная значимость их не менее высока, – подчеркнул Ефремов. – Год от года растет и число предпринимателей, вовлеченных в реализацию такого рода проектов. За пять лет, начиная с 2018 года, за счет внебюджетных источников привлечено 10 компаний-инвесторов, общая сумма затрат составила свыше 269 миллионов рублей. 


По мнению Иосифа Ефремова, одним из ключевых вопросов для обсуждения на сегодня является поддержание на должном уровне объектов, созданных за инвестиционные средства. 

Перспективным мне представляется мнение коллег, о том что подобные объекты благоустройства в дальнейшем становятся площадками для создания новых рабочих мест. Следует отметить, и это также прозвучало на сегодняшнем заседании, что в регионе создана правовая база для участия бизнеса в благоустройстве территорий, – сказал он. 

Резюмируя итоги состоявшейся дискуссии, региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» выделил несколько пунктов, которые послужат основой для дальнейшей работы. Первое – необходимость передачи объектов благоустройства на баланс муниципалитета, что будет способствовать их сохранности и долгосрочной службе на благо жителей. Второе – необходимость в формах  поддержки бизнес-структур и предпринимателей, которые  вкладывают деньги в развитие городской среды. К примеру: субсидии, дотации, налоговые преференции.

Мы продолжим и в дальнейшем обсуждение данной темы. В частности, с выездом в районы области для знакомства с примерами успешной реализации проектов благоустройства при участии бизнеса, – заверил Иосиф Ефремов. 

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы

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