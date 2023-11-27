Мегашторм с Черноморского побережья обойдет стороной Волгоградскую область

Общество 27.11.2023 21:56
0
27.11.2023 21:56
Стихия, которая нанесла серьезный урон городам Черноморского побережья, к счастью, не затронет Волгоградскую область. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в регионе до 29 ноября не ожидается никаких неблагоприятных природных явлений. Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге в некоторых районах области сегодня, 27 ноября, и завтра.Согласно уточненным данным Волгоградского ЦГМС, 28 и 29 ноября в регионе не прогнозируют никаких осадков. Однако дискомфорт может доставить ощутимый ветер. Лишь 30 ноября в области могут пройти дожди при юго-восточном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду.
Электричку Волжский-Волгоград отменят 4,5 и 6 декабря27.11.2023 20:48
Общество 27.11.2023 20:48
Горевшую и тонувшую общагу в Волгограде отключили от света27.11.2023 19:19
Общество 27.11.2023 19:19
В Волгограде запустили акцию «Дорогу мусоровозу»27.11.2023 18:02
Общество 27.11.2023 18:02
С ФПСС в Волгоградской области взыскали 170 тыс.рублей на ребенка военнослужащего27.11.2023 17:45
Общество 27.11.2023 17:45
Заместителя главного пристава из Кургана направили на службу в Волгоград27.11.2023 17:25
Общество 27.11.2023 17:25
На СВО погиб мобилизованный сотрудник УФСИН из Урюпинска27.11.2023 16:47
Общество 27.11.2023 16:47
В Волгограде заменили канализационный трубопровод на 5-метровой глубине27.11.2023 16:01
Общество 27.11.2023 16:01
«Довели до паники»: город в Волгоградской области готовят к длительному отключению воды27.11.2023 15:50
Общество 27.11.2023 15:50
Поезд из Адлера в Саратов прибудет в Волгоград с 6-часовым опозданием27.11.2023 13:43
Общество 27.11.2023 13:43
Над дорогами Волгоградской области хотят запустить дроны «Шмель»27.11.2023 13:29
Общество 27.11.2023 13:29
Волгоградцам дали 850 миллионов на оплату ЖКХ27.11.2023 12:09
Общество 27.11.2023 12:09
Бочаров дал семь поручений в связи с наступлением календарной зимы27.11.2023 11:41
Общество 27.11.2023 11:41
Московская фирма организует фуршеты для Волгоградской облдумы за 900 тысяч27.11.2023 10:29
Общество 27.11.2023 10:29
В Волгограде поступил в продажу инновационный кроссовер JAECOO J7 с приятным бонусом27.11.2023 09:34
Общество 27.11.2023 09:34
Первые призывники из Волгограда отправились на воинскую службу27.11.2023 09:31
Общество 27.11.2023 09:31