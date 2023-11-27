Трое жителей Волгоградской области пострадали в массовом ДТП под Рязанью

В Рязанской области в массовое ДТП на трассе со снегоуборочной машиной попали жители Волгоградской области, передает V102.RU. По информации УМВД по Рязанской области, авария произошла 26 ноября днем на 196 километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.

- По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобиля Volkswagen Polo под управлением 34-летнего водителя, грузового автомобиля Volvo FM-Truck под управлением 33-летнего рязанца, а также автомобиля Hyundai H-1 под управлением 55-летнего жителя Волгоградской области, - рассказали в УМВД.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров минивэна из Волгоградской области - 49-летняя женщина и 14-летний подросток. Они получили травмы различной степени тяжести.

Причины ДТП выясняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области