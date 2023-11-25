Пропавшего школьника нашли живым в Волгограде





Волонтеры остановили поиски 15-летнего подростка, который два дня назад ушел в школу и пропал, сообщает V102.RU.

- Найден, жив! Спасибо всем неравнодушным за помощь, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ОБЕРЕГ».

Ранее сообщалось, что мальчик 23 ноября в 9.30 ушел в школу из дома, расположенного в СНТ «Дзержинец» Тракторозаводского района, и пропал. Его местонахождение было неизвестно. В детстве мальчик уже один раз пропадал, но его нашли благодаря СМИ. В этот раз, судя по всему, история повторилась.