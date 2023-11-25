Общество

В Волгоградской области потеплеет до +12

Общество 25.11.2023 08:37
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25.11.2023 08:37


После нескольких дней морозов в Волгоградской области потеплеет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, плюсовая температура установится в регионе уже в эти выходные.

В субботу, 25 ноября, в районах области днем воздух прогреется до +5...+10º, в Волгограде до +6...+8º. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, дождя со снегом и мокрого снега. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 26 ноября, по Волгоградской области прогнозируется небольшой дождь, ночью и утром туман. Будет дуть ветер южной четверти со скоростью 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью ожидается +3...+8º; днем +7...+12º.

В Волгограде также будет дождливо и туманно. Ветер южной четверти разгонится до 7-12 м/с ночью и 9-14 м/с днем. В ночные часы столбик термометра будет на отметке +4...+6º, днем +9...+11º.

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