Общество

«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту Волгограда

Общество 24.11.2023 17:04
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24.11.2023 17:04


Соблюдение прав несовершеннолетних при организации воздушных перевозок обсудили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на совещании с представителями авиаперевозчиков. Как сообщили V102.RU в региональном управлении РПН, инициатором мероприятия выступила Южная транспортная прокуратура.
В частности, на встрече был поднят вопрос о правомерности отказа в регистрации и допуске на борт самолёта по причине незначительного превышения размера ручной клади или ламинированных документов, удостоверяющих личность детей. 
Участники совещания сошлись во мнении, что несовершеннолетние нередко совершают авиаперелеты без сопровождения законных представителей. В таких случаях отказ в регистрации и допуске ребенка на борт транспортного средства может стать причиной нежелательных последствий. Например, ребенок может заблудиться в незнакомом городе.
Чтобы не допускать подобных ситуаций, авиаперевозчикам было рекомендовано при незначительных отклонениях от внутренних правил перевозок более толерантно относиться к указанной категории пассажиров.
Напомним, в июне 2023 года в аэропорту Волгограда возникали конфликтные ситуации из-за того, что несовершеннолетних не пускали на борт из-за ламинированных свидетельств о рождении. У некоторых семей из-за этого сорвался отпуск. В пресс-службе аэропорта поясняли, что никаких новшеств в процедуре досмотра документов не придумано и ссылались  на ФЗ «Об актах гражданского состояния». Согласно этому закону, ламинирование документов не допускается. На этом основании детям, имеющим ламинированные свидетельства о рождении, отказывали в перелетах. Возмущенные волгоградцы жаловались в РПН на нарушение прав потребителей. 
Любопытно, что, например, при путешествиях на поезде ламинированные свидетельства о рождении не становились поводом для отказа в поездке.

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