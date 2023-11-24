«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту Волгограда

Участники совещания сошлись во мнении, что несовершеннолетние нередко совершают авиаперелеты без сопровождения законных представителей. В таких случаях отказ в регистрации и допуске ребенка на борт транспортного средства может стать причиной нежелательных последствий. Например, ребенок может заблудиться в незнакомом городе.
Напомним, в июне 2023 года в аэропорту Волгограда возникали конфликтные ситуации из-за того, что несовершеннолетних не пускали на борт из-за ламинированных свидетельств о рождении. У некоторых семей из-за этого сорвался отпуск. В пресс-службе аэропорта поясняли, что никаких новшеств в процедуре досмотра документов не придумано и ссылались на ФЗ «Об актах гражданского состояния». Согласно этому закону, ламинирование документов не допускается. На этом основании детям, имеющим ламинированные свидетельства о рождении, отказывали в перелетах. Возмущенные волгоградцы жаловались в РПН на нарушение прав потребителей.
Любопытно, что, например, при путешествиях на поезде ламинированные свидетельства о рождении не становились поводом для отказа в поездке.