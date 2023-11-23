Более 200 работникам сельского хозяйства Волгоградской области вручены федеральные и региональные награды. Как сообщили V102.RU в администрации региона, торжественное мероприятие прошло на площадке аграрного вуза, где чествовали лучших представителей отрасли.

Губернатор Андрей Бочаров поздравил собравшихся в зале с областным днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, подвел итоги сельскохозяйственного сезона.

- Волгоградская область в 2023 году в полном объеме выполнила задачи, поставленные президентом нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности, и создала дополнительный существенный резерв прочности по запасам продовольствия. С уверенностью можно сказать, Волгоградская область снова вернула себе статус одного из опорных регионов нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности России. Результаты 2023 года, несмотря на все сложности, непростые погодные условия, подтверждают стабильность, устойчивость и динамичность работы агропромышленного комплекс, — сказал глава региона.

По его словам, регион не только наращивает объем производства для внутреннего рынка, но и увеличивает экспорт. Сегодня сельскохозяйственная и пищевая продукция волгоградского производства доступна в 52 странах мира.

Андрей Бочаров отметил, что по итогам работы агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2023 году 103 человека, непосредственно участвующих в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, награждены президентом России высокими государственными наградами. За такой высокой оценкой стоит огромный самоотверженный труд хозяйств, которые работают непосредственно «на земле».

В истории Волгоградской области такого количества награжденных главой государства работников одной сферы раньше не было. В среднем в год такие награды получали порядка 20-25 представителей отрасли.

Фото: администрации Волгоградской области