Волгоградскую пенсионерку уличили в афере с иностранцами

Волгоградка на пенсии решила дополнительно подзаработать и прописала у себя в обход закона иностранцев, сообщает V102.RU. В квартире нашли приют более 20 мигрантов.

— Полицейские выявили очередной факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками подразделения по вопросам миграции отдела полиции № 3 Дзержинского района УМВД России по Волгограду установлено, что 72-летняя местная жительница за ежемесячное денежное вознаграждение поставила на регистрационный учет в принадлежащей ей квартире 23 иностранных гражданина, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. —

В полицейском ведомстве уточнили, что в отношении волгоградки решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) предусматривает ответственность до трех лет лишения свободы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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