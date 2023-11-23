В администрации района отметили, что Аллея памяти была организована Донским районом гидросооружений и судоходства ФБУ Администрации Волго-Дон. Участие также принимала 22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения. А инициатором создания Аллеи выступила волонтерская группа «Помощь фронту 34».
Общество 23.11.2023 14:13
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23.11.2023 14:13
В поселке Пятиморск Калачевского района Волгоградской области торжественно открыли Аллею памяти выпускников Ильевской школы, погибших при исполнении воинского долга в чеченской кампании и в специальной военной операции на Украине. Как сообщили V102.RU в администрации Калачевского района, так здесь почтили память шестерых воинов. Сергей Чернов и Родион Калашников погибли в чеченской кампании. Сергей Кожухарь, Данила Пантелеев, Леонид Дрожжин и Алексей Гуреев пали на поле боя в СВО. Средний возраст погибших – чуть более 30 лет.
В церемонии открытия Аллеи участвовали и родственники павших воинов.
В администрации района отметили, что Аллея памяти была организована Донским районом гидросооружений и судоходства ФБУ Администрации Волго-Дон. Участие также принимала 22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения. А инициатором создания Аллеи выступила волонтерская группа «Помощь фронту 34».
В администрации района отметили, что Аллея памяти была организована Донским районом гидросооружений и судоходства ФБУ Администрации Волго-Дон. Участие также принимала 22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения. А инициатором создания Аллеи выступила волонтерская группа «Помощь фронту 34».
Фото администрации Калачевского района VK.com
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