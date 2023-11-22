Заграничный отдых для волгоградцев подешевел на 5%





В октябре 2023 года по сравнению с первым осенним месяцем в Волгоградской области снизились цены на зарубежный туризм. В среднем снижение составило 4,9%. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовали в Волгоградстате.

В октябре 2023 года по сравнению с первым осенним месяцем в Волгоградской области снизились цены на зарубежный туризм. В среднем снижение составило 4,9%. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовали в Волгоградстате.

Справка. В стоимость путевки включается цена билета, трансфер, проживание в двухместном номере 3-5-звездочного отеля и питание. В стоимость путевки включается цена билета, трансфер, проживание в двухместном номере 3-5-звездочного отеля и питание.

Фото V102.RU

Больше всего, утверждают в ведомстве, подешевели перелеты в Турцию - поездка на 8 дней в эту страну стала стоить меньше на 9%, в Египет – на 6,9%, в страны Закавказья – на 5,5%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4%. Поездка в Беларусь на 5 дней на одного человека обойдется дешевле на 10,4%.В сфере внутреннего туризма на 9,1% подешевели туры на Черноморское побережье России и в Крым.