Заграничный отдых для волгоградцев подешевел на 5%

В сфере внутреннего туризма на 9,1% подешевели туры на Черноморское побережье России и в Крым.
Общество 22.11.2023 13:07
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22.11.2023 13:07
В сфере внутреннего туризма на 9,1% подешевели туры на Черноморское побережье России и в Крым.
В октябре 2023 года по сравнению с первым осенним месяцем в Волгоградской области снизились цены на зарубежный туризм. В среднем снижение составило 4,9%. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовали в Волгоградстате.Больше всего, утверждают в ведомстве, подешевели перелеты в Турцию - поездка на 8 дней в эту страну стала стоить меньше на 9%, в Египет – на 6,9%, в страны Закавказья – на 5,5%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 4%. Поездка в Беларусь на 5 дней на одного человека обойдется дешевле на 10,4%.
В сфере внутреннего туризма на 9,1% подешевели туры на Черноморское побережье России и в Крым.
Справка. В стоимость путевки включается цена билета, трансфер, проживание в двухместном номере 3-5-звездочного отеля и питание.
Фото V102.RU
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