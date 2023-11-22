Волонтеры просят оказать помощь в поисках двоих пенсионеров, которые в Волгограде вышли на совместную прогулку и домой не вернулись. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «Оберег», местонахождение пожилых людей - 67-летней Анны Вдовченко и 72-летнего Владимира Садчикова - неизвестно с 18 ноября. Мобильными телефонами они не пользуются.

- Мужчина раннее пропадал, - рассказали в поисковом отряде «Оберег». - У женщины на обеих ножках нет стоп по щиколотку. В целом визуально при ходьбе это не заметно, просто чуть пружинит.

Примеры разыскиваемых :

Вдовченко Анна Ивановна. Рост 165 см., плотного телосложения, глаза светло-зеленые, волосы седые.

Была одета: плащ темно-серого цвета, черные лосины, белые кроссовки, бежевая шапка.

Садчиков Владимир Валентинович. Рост 190 см., плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы седые.

Был одет: куртка светло-серая, кофта темно-синяя, черные брюки, черные ботинки.

Если вы видели этих людей и можете помочь в их поисках, просьба сообщить по телефонам: 8(800)505-10-65 или в полицию 112, 102.

Коллаж Павел Мирошкин/V102.RU