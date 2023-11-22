Три желтых уровня опасности объявили в Волгоградской области

Общество 22.11.2023 08:25
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22.11.2023 08:25
Гидрометцентр РФ выдал предупреждения о трех неблагоприятных погодных явлениях в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, сегодня, 22 ноября, в регионе буйствует ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Предупреждение действует до 18-00 ч. В некоторых районах Волгоградской области туманно – видимость на дорогах от 200 до 500 метров сохранится до 13-00 ч. Также в регионе наблюдается гололед.В Волгоградском ЦГМС уточнили, что ветер должен стихнуть 23 ноября. Тем не менее морозы в регионе задержатся. 23 ноября местами температура ночью опустится до -12 градусов. В Волгограде сегодня, 22 ноября, днем будет около -4 градусов, а завтра станет на градус холоднее.
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