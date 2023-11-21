Просторные, но сильно устаревшие и изрядно обветшавшие помещения бывшего здания технического колледжа на площади Ленина в Волгограде сегодня, 21 ноября, осмотрела делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым, передает V102.RU.





Напомним, что сегодня глава региона объявил о передаче этого шикарного здания с колоннами в центре города под новый культурно-образовательный центр Волгоградской области. Долгое время здание пустует.





- Много было предложений, рассуждений по использованию данного здания: и отдать под коммерческие объекты, и разместить здесь административные органы управления. Все дебаты в отношении этого здания прошу с сегодняшнего дня оставить. Ставим точку — решение мною принято. Это большой центр. На мой взгляд, он очень подходит для сферы культуры, - заявил губернатор.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлен проект будущего центра. Здесь разместят залы, сценические площадки для подготовки специалистов волгоградского института культуры и консерватории им. Серебрякова. При этом основные здания «Серебряковки» и ВГГИК останутся за учебными заведениями.





Пока же видно, что ремонта помещения бывшего колледжа не видели давно. Здесь еще сохранился барельеф Ленина на стене, лозунги из далекого прошлого и старая мебель.















