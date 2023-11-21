В Волгограде заменили на новые все автобусы на маршрутах №35 и №55

На маршрутах №№ 35 и 55 в Волгограде полностью обновили все автобусы, сообщили V102.RU в мэрии.

Напомним, в День работника транспорта, 20 ноября, в Волгоград поступили первые 50 из 136 современных автобусов большой вместимости, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину.

- Автобусы из первой партии в количестве 50 единиц, переданной накануне Волгограду по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», приступили к работе на городских маршрутах общественного транспорта - № 35 «Больничный комплекс – Речной вокзал» и № 55 «Детский центр – ДК «Строитель», - рассказали в городской администрации.

Всего до конца года город получит 136 современных экологичных газомоторных машины большой вместимости. Остальная техника также заменит старый подвижной состав на опорных городских маршрутах.

Новые машины — современные автобусы марки VOLGABUS 5270G4 – низкопольные, с автоматической коробкой переключения передач, адаптированы для маломобильных групп населения, оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха и отопления. Для удобства пассажиров в салонах уже установлены терминалы безналичной оплаты проезда.