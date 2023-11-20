На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 20 ноября, завершилось футбольное противостояние сборных России и Кубы. Кубинцы пропустили в свои ворота восемь безответных мячей, а радостные болельщики российской команды поспешили на выход. Однако их ждало глубокое разочарование — все выезды оказались плотно забиты машинами фанатов, которые оказались чуть расторопнее.





Заторы растянулись от «Волгоград Арены» до ТРК «Европа Сити Молл» и пересечения проспекта имени В. И. Ленина и улицы Глазкова.





Все близлежащие дворы оказались забиты автомобилями с разными регионами на номерах. Больше всего было фанов из Москвы, Астрахани и Ростова.





Люди глушили моторы и выйдя из салонов авто на улицу, обсуждали прошедший матч. Несмотря на плотный поток «железных коней», никто не пытался хамить или лезть вне очереди, кроме отдельных индивидуумов, пытавшихся объехать пробку прямо по тротуарным дорожкам.





На перекрестке движение регулировали сотрудники ДПС. Тем не менее некоторые автомобилисты пытались перерезать путь трамваям и шли буквально напролом. Красные огоньки, потерявших надежду быстро ухать домой, растянулись в сторону центра.





Таксисты казалось сошли с ума — приложение «Яндекс Go» предлагало проехать пару улиц за полтысячи рублей. Кстати, надо отдать должное общественному транспорту. Трамвайчики и троллейбусы с автобусами довольно бойко развозили припозднившихся, но довольных игрой своей сборной пассажиров.





Напомним, что 40 706 человек посетили сегодня игру сборных. Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев и фотокорреспондент Павел Мирошкин находились на волгоградском стадионе. Редакция «Высоты 102» вела для вас онлайн-трансляцию.

Фото: ИА «Высота 102»