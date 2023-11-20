В Волгограде неизвестные зажгли файер на Мамаевом кургане

На главной высоте России — Мамаевом кургане в Волгограде — сегодня, 20 ноября, неизвестные зажгли файер на территории памятника-ансамбля. Как стало известно V102.RU, нарушителей оперативно задержали.
— Файер подожгли иногородние футбольные болельщики. Стали снимать процесс на видео. Их тут же забрали полицейские, — рассказал собственный источник «Высоты 102».
Редакция информагентства направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, сегодня на стадионе «Волгоград Арена» в 19.30 начнется товарищеский матч между сборными России и Кубы. За несколько часов до игры начали работу фотозоны, организованы мастер-классы и другие активности.