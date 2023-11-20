На севере Волгоградской области выпал обещанный снег

В Волгограде осадки в виде снега и сильный ветер также ожидаются 20 и 21 ноября.
Общество 20.11.2023 07:53
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20.11.2023 07:53
В Волгограде осадки в виде снега и сильный ветер также ожидаются 20 и 21 ноября.
На севере региона ночью пошел снег, о котором предупреждали синоптики. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на паблики. Так, снежный покров уже образовался в Новоаннинском районе.Напомним, Волгоградская область оказалась во власти непогоды. С 20 по 22 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, налипания мокрого снега на проводах и деревьях, туман, гололедица на дорогах – словом, целый комплекс неблагоприятных явлений. Ситуацию будет усугублять сильный ветер, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ночные температуры в некоторых районах могут опуститься до -7.
В Волгограде осадки в виде снега и сильный ветер также ожидаются 20 и 21 ноября.
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