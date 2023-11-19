Общество

Андрей Бочаров возложил цветы к «Соединению фронтов» под Волгоградом

Общество 19.11.2023 10:18
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19.11.2023 10:18


Программа мероприятий, посвященных 81-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, началась с мероприятия в Калачевском районе — с возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморске. Память защитников Сталинграда почтил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Глава региона также пообщался с местными жителями.

Напомним, патриотические мероприятия сегодня, 19 ноября,  пройдут на территории всей Волгоградской области. Кульминацией торжеств станут аудиовизуальная инсталляция «Свет Великой Победы» и фейерверк на Мамаевом кургане.
Фото администрации Волгоградской области

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