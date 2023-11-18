Общество

«Даже не извинились»: в Волгограде мать пострадавшей на массаже малышки винит в случившемся медперсонал

Общество 18.11.2023 17:39
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18.11.2023 17:39


В Волгограде родители трехмесячной девочки, которая получила травму головы при падении с массажного стола в поликлинике, полностью возложили вину за случившееся на врачей. Как сообщает V102.RU, телеграм-канал «Волгоград» опубликовал видеобращение Ирины Савелюшкиной, мамы девочки, которая рассказала, что произошло в массажном кабинете.

По словам женщины, ее дочь получила травму 14 ноября в поликлинике №30 в ходе очередного сеанса массажа. Он проходил, как обычно, все шло хорошо.

- В какой-то момент дочка начала капризничать. Массажистка предложила посмотреть их игрушки, которые есть у них. По правую сторону от нее стоял ящик с этими игрушками. Я сказала, что у нас есть свои, но, если нужно, я подойду и гляну, что есть у них. На что она говорит, что не надо, я вам сейчас подам, - рассказывает мама девочки. - Левой рукой она держит дочку, правой рукой она потянулась за ящиком игрушек. Он начал прогибаться, рваться под тяжестью, не знаю, что там у нее произошло. Она отпускает левую руку, чтобы поддержать ящик. В этот момент Анютка переворачивается и падает на противоположную сторону от меня, то есть с этого массажного стола. Я успеваю только вскрикнуть и попытаться ее схватить, но не успеваю удержать.

Ирина вспоминает, что она взяла дочь на руки и стала успокаивать, а в это время массажистка бегала вокруг, причитала и повторяла, что это ее вина. Потом она стала просить женщину не звонить мужу, не поднимать панику, так как все дети падают, заверяя, что все будет хорошо. Сотрудница поликлиники посоветовала поехать домой и отдохнуть, а завтра продолжить курс массажа.

Однако мама с малышкой из кабинета массажа пошла не домой, а к педиатру, чтобы осмотрели дочь. Никаких видимых травм на теле ребенка врач не увидела, но посоветовала обратиться в 7-ю больницу. При этом, педиатр также пытался убедить Ирину в том, что ничего страшного не случилось.

Тогда женщина пошла к заведующей детским отделением. Она рассказала, что произошло, на что ей также посоветовали обратиться в 7-ю больницу, но перед этим зайти к педиатру за направлением.

Только после просьбы женщины педиатр дала направление и вызвала скорую, которая отвезла маму с трехмесячной дочкой в больницу.

- По приезду в 7-ю больницу нам сделали рентген и поставили диагноз «перелом черепа». Слава Богу, мозг не задет, ни на что не влияет. Мы под наблюдением и, естественно, нам нужен курс лечения, - рассказала женщина.

По ее словам, после этого ей позвонила заведующая детским отделением и массажист, чтобы узнать диагноз. После этого персонал поликлиники на связь больше не выходил.

- Никто нам до сих пор не принес извинения. Никто не спросил, что нужно, чем помочь, может быть. Только я читаю в СМИ, что виновата я, что я якобы отвлекала массажиста, сидела в телефоне, что чуть ли не из моих рук ребенок упал. Такого ничего не было, - возмущается мама ребенка. 

По словам женщины, такие обвинения в свой адрес она считает клеветой и готова обращаться в суд.

- Я намерена судиться за клевету, за очернение меня, за халатность на рабочем месте. Она не должна была отпускать ребенка из рук, - говорит мама пострадавшей девочки.

Напомним, следователи СКР по факту травмирования малолетнего ребенка в поликлинике Дзержинского района Волгограда организовали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), по итогам которой следователи примут процессуальное решение. В свою очередь прокуратура региона взяла на контроль ход процессуальной проверки. 

В облздраве заявляли, что малыш находится под наблюдением специалистов, а в самом медучреждении организована проверка, с медработника взяты объяснения. 

Видео: «Волгоград» / t.me

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